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Lenta.ru
Lenta.ru

В России запатентовали препарат от коронавируса

В России запатентовали препарат от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Агентство получило патент на российский препарат «Лейтрагин», который способен предотвратить или смягчить осложнения от коронавирусной инфекции.В источнике
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РИА Новости

В России запатентовали препарат от коронавируса

РИА Новости15:33
URA.Ru

В России запатентовано новое лекарство от коронавируса

URA.Ru15:20
РАПСИ

Научный центр ФМБА запатентовал лекарство от тяжелейшего осложнения COVID-19

РАПСИвчера в 07:51
РЕН ТВ

В России запатентовали лекарство от цитокинового шторма при COVID

РЕН ТВ14:49
Аргументы и Факты

Запатентовано лекарство для лечения тяжелейшего осложнения COVID-19

Аргументы и Фактывчера в 08:50
ТАСС

ФМБА России запатентовало отечественный препарат от коронавируса

ТАСС14:58
Rambler News Service

В России запатентовали препарат для лечения тяжелого осложнения коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 07:32

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Газета.Ru09:51
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«Севилья» обыграла «Рому» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

"Севилья" и "Рома" не сумели провести первый матч 1/8 финала до паузы, связанной с пандемией коронавируса, поэтому было принято решение, что судьба противостояния после возобновления еврокубкового сезона решится по итогам одной игры, проведенной на нейтральном поле.
РИА Новости15:05

Российский МиГ-29 «уничтожил» американский MIM-23

Истребители МиГ-29 российского производства в конце июля уничтожили разработанные американцами зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk, расположенные под городом Сирт в Ливии, утверждает Defence24.
Lenta.ru04:12
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В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
РБК09:28
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Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости15:09
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