В России запатентовали препарат от коронавируса
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В России запатентовали препарат от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Агентство получило патент на российский препарат «Лейтрагин», который способен предотвратить или смягчить осложнения от коронавирусной инфекции.В источнике
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В России запатентовали препарат для лечения тяжелого осложнения коронавируса
Rambler News Serviceвчера в 07:32