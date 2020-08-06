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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.В источнике
С чего всё началось
На сайте
 агентства сообщается, что исходным препаратом стал «даларгин», который ранее применялся для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.
Аргументы и Фактывчера в 16:30
Подробнее о событии
Ёлдаш

ФМБА России запатентовало отечественный препарат для лечения коронавирусной инфекции

Ёлдашвчера в 16:36
Rambler News Service

В России запатентовали препарат для лечения тяжелого осложнения коронавируса

Rambler News Service5 августа в 07:32
Аргументы и Факты

В ФМБА рассказали о новом отечественном препарате от COVID-19

Аргументы и Фактывчера в 16:30
ТАСС

ФМБА России запатентовало отечественный препарат от коронавируса

ТАССвчера в 14:58
РЕН ТВ

В России запатентовали лекарство от цитокинового шторма при COVID

РЕН ТВвчера в 14:49
РАПСИ

Научный центр ФМБА запатентовал лекарство от тяжелейшего осложнения COVID-19

РАПСИ5 августа в 07:51
РИА Новости

В России запатентовали препарат от коронавируса

РИА Новостивчера в 15:33

Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях

Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг посоветовал гражданам России отказаться от вкладов в рублях из-за обесценивания российской валюты по отношению к американской и европейской.
Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях
Дума ТВвчера в 08:27
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Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток

Ученые из Университета Лаваля в Канаде обнаружили в вине антиоксидант, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который часто сопровождает заболевание, вызванное коронавирусом нового типа.
Lenta.ru19:36

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Twitter добавил специальную маркировку на аккаунты Кремля и МИД РФ

В Twitter пояснили, что такая маркировка в дальнейшем появится: на аккаунтах ключевых правительственных чиновников, в том числе из министерства иностранных дел, институциональных структур, а также послов, официальных представителей и ключевых дипломатических лидеров, на аккаунтах государственных СМИ, их главных редакторов и старших сотрудников.
Коммерсантъ20:26
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Против главы отделения ПФР по Сахалину возбудили новое дело

Арестованный по делу о взятке глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается также в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ПФР причинен ущерб в 29 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
РИА Новостивчера в 03:08
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