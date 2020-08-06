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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.В источнике
С чего всё началось
На сайте
 агентства сообщается, что исходным препаратом стал «даларгин», который ранее применялся для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.
Аргументы и Фактывчера в 16:30
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Роспатент одобрил выдачу охранных документов на препарат ФМБА от COVID-19

Экономика сегодня21:59
РИА Новости

В России запатентовали препарат от коронавируса

РИА Новостивчера в 15:33
Известия

ФМБА запатентовало российский препарат от коронавируса

Известиявчера в 14:42
ТАСС

ФМБА России запатентовало отечественный препарат от коронавируса

ТАССвчера в 14:58
Аргументы и Факты

В ФМБА рассказали о новом отечественном препарате от COVID-19

Аргументы и Фактывчера в 16:30
РЕН ТВ

В России запатентовали лекарство от цитокинового шторма при COVID

РЕН ТВвчера в 14:49
Rambler News Service

В России запатентовали препарат для лечения тяжелого осложнения коронавируса

Rambler News Service5 августа в 07:32

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
Газета.Ru05:14
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Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в центре Москвы, прокомментировал слова артиста из зала суда, заявившего, что он с трудом узнаёт себя на кадрах после аварии.
RT на русском05:07
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 07:40
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В Омской области девушка до смерти изнасиловала друга лопатой

По версии следствия и суда, 22-летняя местная жительница в августе 2019 года в деревне Михайловке после совместного распития спиртного избила у себя дома 37-летнего мужчину, после чего изнасиловала его черенком лопаты.
МонаВиста06:42
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