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РИА Новости
РИА Новости

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса, сообщило ведомство на своем сайте.В источнике
С чего всё началось
На сайте
 агентства сообщается, что исходным препаратом стал «даларгин», который ранее применялся для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.
Аргументы и Фактывчера в 16:30
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Ёлдаш

ФМБА России запатентовало отечественный препарат для лечения коронавирусной инфекции

Ёлдашвчера в 16:36
РИА Новости

В России запатентовали препарат от коронавируса

РИА Новостивчера в 15:33
РАПСИ

Научный центр ФМБА запатентовал лекарство от тяжелейшего осложнения COVID-19

РАПСИ5 августа в 07:51
ТАСС

ФМБА России запатентовало отечественный препарат от коронавируса

ТАССвчера в 14:58
РЕН ТВ

В России запатентовали лекарство от цитокинового шторма при COVID

РЕН ТВвчера в 14:49
Аргументы и Факты

В ФМБА рассказали о новом отечественном препарате от COVID-19

Аргументы и Фактывчера в 16:30
Rambler News Service

В России запатентовали препарат для лечения тяжелого осложнения коронавируса

Rambler News Service5 августа в 07:32

KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов

Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.
KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов
Газета.Ru17:40
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Лукавая цифра: Что такое ЧВК Вагнер?

33 россиянина были задержаны на прошлой неделе в Белоруссии, их практически сразу назвали сотрудниками ЧВК «Вагнер», Российской частной военной компании, существование которых не признает Кремль, но которые именно с таким брендом, ЧВК «Вагнер» появляются на страницах газет и новостей из Украины, Сирии, Ливии, Центральной Африканской Республики и других стран.
Эхо Москвывчера в 05:40

Российский Генштаб выступил против гонки ядерных вооружений

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба полковник Александр Хряпин прокомментировали ситуацию, сложившуюся в сфере ядерного сдерживания.
Профиль19:12

Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»

По словам главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, президент Белоруссии дословно заявил следующее: "Коронавирус мне подкинули, мы сейчас это расследуем".
Вести.Ruвчера в 11:58
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Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
RT на русскомвчера в 15:02

Пятое уголовное дело возбудили в отношении оперного певца Чельдиева

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, который подозревается в распространении фейков о коронавирусе, спровоцировавших массовые беспорядки.
Интерфаксвчера в 13:28
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