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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.В источнике
С чего всё началось
На сайте
 агентства сообщается, что исходным препаратом стал «даларгин», который ранее применялся для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.
Аргументы и Фактывчера в 16:30
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Роспатент одобрил выдачу охранных документов на препарат ФМБА от COVID-19

Экономика сегодня21:59
РИА Новости

В России запатентовали препарат от коронавируса

РИА Новостивчера в 15:33
Rambler News Service

В России запатентовали препарат для лечения тяжелого осложнения коронавируса

Rambler News Service5 августа в 07:32
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ФМБА запатентовало российский препарат от коронавируса

Известиявчера в 14:42
Аргументы и Факты

В ФМБА рассказали о новом отечественном препарате от COVID-19

Аргументы и Фактывчера в 16:30
РЕН ТВ

В России запатентовали лекарство от цитокинового шторма при COVID

РЕН ТВвчера в 14:49
ТАСС

ФМБА России запатентовало отечественный препарат от коронавируса

ТАССвчера в 14:58

Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости03:57
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В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП

Свидетель по делу Михаила Ефремова не сомневается, что именно актер был за рулем из джипа, он видел, как несколько человек помогали ему покинуть машину, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости04:06
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ДТП с грузовиками заблокировало федеральную трассу в Красноярском крае

Уярский р-н, 7 августа 2020, 11:14 — REGNUM В Уярском районе Красноярского края после ДТП с двумя грузовиками пришлось ограничить движение транспорта по федеральной трассе Р-255 в районе села Новопятницкое.
REGNUM04:14
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Два вагона поезда сошли с рельсов в Уфе

По сообщению пресс-службы ведомства, на станции Уфа утром 7 августа во время маневровых работ во время проезда маневрового тепловоза на запрещающий сигнал светофора столкнулись два маневровых состава.
REGNUM04:08
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В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости, передает RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра финансов Антона Силуанова.
Газета.Ru03:21
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Режиссер «Матрицы» подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой "Матрицу", подтвердила теорию фанатов о том, что их трилогия посвящена трансгендерам и гендерной идентичности.
Piter.tv02:20
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