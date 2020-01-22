Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус. Его везут из аэропорта Пулково. Информацию об этом «Телеканалу 78» подтвердил главврач клиники Алексей Яковлев.
Читать в источнике
Комментировать684
Геннадий Онищенко
Идет обычный текущий медицинский процесс.
— Геннадий Онищенко, российский политикИнтерфакс 09:39
с чего всё началось

В Боткинскую больницу везут первого пациента с подозрением на коронавирус

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе РФ из-за коронавируса из Китая. При этом, по данным китайских властей, число инфицированных в Поднебесной превысило 200 человек, из них трое скончались, ещё несколько десятков находятся в критическом состоянии.
78.ru09:54

Подробнее о событии

У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус

РИА Новости13:31

Двоим пациентам, прибывшим в Петербург из КНР, поставлен диагноз ОРВИ

Интерфакс14:35

В инфекционной больнице им. Боткина обследуют двух молодых людей с подозрением на коронавирус

Доктор Питер10:49

Попавших в больницу с подозрением на коронавирус будут несколько дней обследовать в Петербурге

Телеканал 360°11:43

Смольный: подозрения на коронавирус у гражданина КНР не подтвердились

78.ru12:00

Никому из пациентов в Санкт-Петербурге диагноз коронавирус не установили

ТАСС13:31

Китайский вирус у одного из госпитализированных в Боткина не подтвердился

Фонтанка.Ру12:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 21:30, Ашберн
Авто

Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России

Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
Известия 03:00
Здоровье

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 20:05
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
РБК вчера в 13:45
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс вчера в 13:20
Политика

Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
РБК 09:04
Общество

Китай готовится к встрече Нового года

Российская газета вчера в 16:00
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 16:52
Происшествия

Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:25
Авто

Новый внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции

Речь идет о новинках Komendant, Arsenal и Senat, которые совсем недавно поступили в Швецию для нового этажа дорожных заездов.
Rusargument 04:37
Фигурное катание

Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ

Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Газета.Ru 20:44
Политика

Мединский и Козак покинут свои посты в правительстве РФ

Дмитрий Козак, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс, промышленность и розницу, а также министр культуры Владимир Мединский, покинут свои посты, сообщил РБК.
Алтапресс вчера в 12:07
Наука

Нобелевские лауреаты: Джордж Портер

Лауреат Нобелевской премии по химии 1967 года (1/4 премии, совместно с Рональдом Норришем, вторую половину премии получил Манфред Эйген).
Индикатор 14:32
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru 15:24
Авто

Электрокар El Lada не теряет в цене и обходит запреты

Российская газета вчера в 00:15
Политика

Глава МВФ приветствовала премьера Украины на русском языке

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала беседу с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком на русском языке.
Народные новости 17:07
Футбол

Александр Кокорин не хочет в «Сочи»

Коммерсантъ 09:41
Кино

На майские праздники россияне останутся без голливудского кино

Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ToDay News Ufa 06:24
Политика

Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
News.ru 11:39
Политика

Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit

Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
РБК 19:17
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в аварию

Известия 13:52
Политика

Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» США

Украина является "огромным торговым партнером" для США, поэтому ситуация в республике имеет большое значение для Вашингтона.
Российская газета 16:44
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Челябинской области

По предварительным данным, в результате столкновения пять человек погибли. Обстоятельства инцидента уточняются.
Москва 24 11:25
Армия и оружие

Сербия купила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»

Сербия закупила у России батарею комплексов ПВО «Панцирь-С1», реализация поставки завершится в 2020 году, сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
ФАН 20 января в 02:09
Экономика

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники «Известий», знакомые с последними расчетами Минфина, называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей, а к концу 2022-го могут превысить 4,5 трлн рублей в год.
Известия 19:04
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Сборная России по хоккею обыграла команду США в финале юношеских Олимпийских игр - 4:0.
Российская газета 11:23
Здоровье

Школу в Оренбуржье закрыли на карантин по ОРВИ

"С целью предупреждения распространения ОРВИ в организованных детских коллективах полностью приостановлен образовательный процесс в одной школе Соль-Илецкого района, частично - в одном классе школы Беляевского района", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 02:11
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
РБК 14:25
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Космос

Иркутские учёные изучат часть атмосферы Земли

Учёным иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) предстоит провести комплексное экспериментальное исследование состояния верхней нейтральной атмосферы и ионосферы Земли.
REGNUM 20 января в 05:53
Гаджеты

Google придумала «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона

Компания Google придумала специальный «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона.
UfacityNews.ru 14:02
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное