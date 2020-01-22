Происшествия
Lenta.ruВ России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус. Его везут из аэропорта Пулково. Информацию об этом «Телеканалу 78» подтвердил главврач клиники Алексей Яковлев.
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Идет обычный текущий медицинский процесс.
— Геннадий Онищенко, российский политикИнтерфакс 09:39
с чего всё началось
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе РФ из-за коронавируса из Китая. При этом, по данным китайских властей, число инфицированных в Поднебесной превысило 200 человек, из них трое скончались, ещё несколько десятков находятся в критическом состоянии.78.ru09:54
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Авто
Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России
Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
Здоровье
В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек
Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Политика
Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении
Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
Общество
Китай готовится к встрече Нового года
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Происшествия
Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
Авто
Новый внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции
Речь идет о новинках Komendant, Arsenal и Senat, которые совсем недавно поступили в Швецию для нового этажа дорожных заездов.
Фигурное катание
Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ
Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Политика
Мединский и Козак покинут свои посты в правительстве РФ
Дмитрий Козак, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс, промышленность и розницу, а также министр культуры Владимир Мединский, покинут свои посты, сообщил РБК.
Наука
Нобелевские лауреаты: Джордж Портер
Лауреат Нобелевской премии по химии 1967 года (1/4 премии, совместно с Рональдом Норришем, вторую половину премии получил Манфред Эйген).
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Авто
Электрокар El Lada не теряет в цене и обходит запреты
Политика
Глава МВФ приветствовала премьера Украины на русском языке
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала беседу с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком на русском языке.
Футбол
Александр Кокорин не хочет в «Сочи»
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
Политика
Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit
Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
Политика
Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» США
Украина является "огромным торговым партнером" для США, поэтому ситуация в республике имеет большое значение для Вашингтона.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Челябинской области
По предварительным данным, в результате столкновения пять человек погибли. Обстоятельства инцидента уточняются.
Армия и оружие
Сербия купила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»
Сербия закупила у России батарею комплексов ПВО «Панцирь-С1», реализация поставки завершится в 2020 году, сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Экономика
Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники «Известий», знакомые с последними расчетами Минфина, называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей, а к концу 2022-го могут превысить 4,5 трлн рублей в год.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Сборная России по хоккею обыграла команду США в финале юношеских Олимпийских игр - 4:0.
Здоровье
Школу в Оренбуржье закрыли на карантин по ОРВИ
"С целью предупреждения распространения ОРВИ в организованных детских коллективах полностью приостановлен образовательный процесс в одной школе Соль-Илецкого района, частично - в одном классе школы Беляевского района", - говорится в сообщении.
Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании
По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Космос
Иркутские учёные изучат часть атмосферы Земли
Учёным иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) предстоит провести комплексное экспериментальное исследование состояния верхней нейтральной атмосферы и ионосферы Земли.
Гаджеты
Google придумала «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона
Компания Google придумала специальный «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона.