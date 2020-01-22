Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус. Его везут из аэропорта Пулково. Информацию об этом «Телеканалу 78» подтвердил главврач клиники Алексей Яковлев.
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Геннадий Онищенко
Идет обычный текущий медицинский процесс.
— Геннадий Онищенко, российский политикИнтерфакс 09:39
с чего всё началось

В Боткинскую больницу везут первого пациента с подозрением на коронавирус

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе РФ из-за коронавируса из Китая. При этом, по данным китайских властей, число инфицированных в Поднебесной превысило 200 человек, из них трое скончались, ещё несколько десятков находятся в критическом состоянии.
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 18:31, Ашберн
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