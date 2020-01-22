Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе РФ из-за коронавируса из Китая. При этом, по данным китайских властей, число инфицированных в Поднебесной превысило 200 человек, из них трое скончались, ещё несколько десятков находятся в критическом состоянии.

с чего всё началось

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус. Его везут из аэропорта Пулково. Информацию об этом «Телеканалу 78» подтвердил главврач клиники Алексей Яковлев.

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

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