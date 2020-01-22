Главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Алексей Яковлев подтвердил 78.ru, что к ним направили первого пациента с подозрением на коронавирус.

с чего всё началось

В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что 23-лений россиянин прилетел в Россию из Шанхая.

Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково

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