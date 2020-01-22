Происшествия
Газета.RuРоссиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково
В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что 23-лений россиянин прилетел в Россию из Шанхая.
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Идет обычный текущий медицинский процесс.
— Геннадий Онищенко, российский политикИнтерфакс 09:39
с чего всё началось
Главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Алексей Яковлев подтвердил 78.ru, что к ним направили первого пациента с подозрением на коронавирус.78.ru09:54
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Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Шоу-бизнес
Умер заслуженный артист России Данила Перов
Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Общество
Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст
В Госдуме предложили понизить границы пенсионного возраста для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Волож продаст небольшой пакет акций «Яндекса»
Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Политика
Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены
Местный житель Александр Бессуднов предложил главе государства построить Великую русскую стену по линии Белгородской засечной черты, которая выполняла защитную функцию в XVII веке.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Наука
Утконосы Австралии находятся под угрозой исчезновения
Политика
Путин прокомментировал судьбу Жириновского
Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Футбол
Павлюченко рассказал, что Хиддинк хотел его исключить из сборной России перед матчем с Англией в отборе на Евро-2008
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко признался, что мог быть исключен из национальной команды перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы 2008 года с Англией (2:1). Напомним, что в этой игре Павлюченко оформил дубль.
Кино
Россиян оставят без голливудских фильмов на майские праздники
«Ведомости» сообщили, что на майских праздниках в 2020 году в кинотеатрах практически не будут показывать иностранного кино.
Армия и оружие
Боевики трижды атаковали правительственные войска в Идлибе
Боевики трижды атаковали правительственные войска в идлибской зоне деэскалации в Сирии, все атаки были отбиты.
Фигурное катание
Путин назвал фигурное катание изящным видом спорта
Президент России Владимир Путин отметил "ошеломляющие" успехи россиян в фигурном катании и назвал этот вид спорта ярким, красивым и элегантным.
Политика
Путин заявил, что Мединский продолжит работать в сфере культуры
Бывший министр культуры Владимир Мединский «без работы не останется», заявил президент России Владимир Путин, отметив, что он будет работать в сфере культуры.
Общество
Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме
В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
На разработку и проведение исследований российской вакцины против нового «китайского коронавируса» потребуется не менее полугода.
Футбол
Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Армия и оружие
Армия России в 2019 году получила 18 тысяч комплектов «Ратника»
Общество
За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов
За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей. Этот случай произошел в декабре 2014 года.
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
Наука