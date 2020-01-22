Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус. Его везут из аэропорта Пулково. Информацию об этом «Телеканалу 78» подтвердил главврач клиники Алексей Яковлев.
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Геннадий Онищенко
Идет обычный текущий медицинский процесс.
— Геннадий Онищенко, российский политикИнтерфакс 09:39
с чего всё началось

В Боткинскую больницу везут первого пациента с подозрением на коронавирус

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе РФ из-за коронавируса из Китая. При этом, по данным китайских властей, число инфицированных в Поднебесной превысило 200 человек, из них трое скончались, ещё несколько десятков находятся в критическом состоянии.
78.ru09:54

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ТАСС11:34

Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на коронавирус

Интерфакс11:22
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Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17.
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Сериал Netflix стал самым популярным оригинальным шоу на стриминговой платформе Netflix, передает Variety.
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