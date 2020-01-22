Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус. Его везут из аэропорта Пулково. Информацию об этом «Телеканалу 78» подтвердил главврач клиники Алексей Яковлев.
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Геннадий Онищенко
Идет обычный текущий медицинский процесс.
— Геннадий Онищенко, российский политикИнтерфакс 09:39
с чего всё началось

В Боткинскую больницу везут первого пациента с подозрением на коронавирус

Главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Алексей Яковлев подтвердил 78.ru, что к ним направили первого пациента с подозрением на коронавирус.
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В Боткинской больнице ждут из Пулково пассажира с подозрением на китайский коронавирус

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