Главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Алексей Яковлев подтвердил 78.ru, что к ним направили первого пациента с подозрением на коронавирус.

с чего всё началось

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус. Его везут из аэропорта Пулково. Информацию об этом «Телеканалу 78» подтвердил главврач клиники Алексей Яковлев.

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Спорт Матыцин стал министром спорта России Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.

Общество Маргарита Симоньян попала в реанимацию Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.

Происшествия Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.

Политика Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле Первая встреча Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате".

Политика Совфед утвердил Краснова генпрокурором России Совет Федерации утвердил Игоря Краснова генеральным прокурором РФ. Решение было принято на заседании в среду, 22 января.

Общество МЧС предупредило о снеге и гололедице в Подмосковье Снег и гололедица ожидаются в Подмосковье в среду до 21:00 мск. Об этом 22 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Игры Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на сентябрь «Учитывая ожидаемый выпуск Cyberpunk 2077 в сентябре и, говоря о серии событий, которые мы ожидаем после релиза, 2021 год представляется маловероятной датой выхода мультиплеера Cyberpunk», — заявил член совета директоров и старший вице-президент по развитию бизнеса CD Projekt Михал Новаковский.

Общество Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.

Общество «Титаник» хотят вскрыть ради беспроводного телеграфа Маркони Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.

Авто Стали известны цены на все комплектации кроссовера Kia Seltos Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.