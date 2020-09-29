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Собеседник агентства рассказал, что в настоящее время задействовано около 130 тысяч коек. Кузнецов отметил, что в случае повышения уровня заболеваемости и большого потока пациентов с коронавирусом, в медучреждениях будут задействованы резервные койки.

Алексей Кузнецов российский экономист В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 тысяч 750 коек, из которых заняты 115500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом.