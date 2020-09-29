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SM News
SM News

В Минздраве назвали количество занятых коек для больных коронавирусом

Собеседник агентства рассказал, что в настоящее время задействовано около 130 тысяч коек. Кузнецов отметил, что в случае повышения уровня заболеваемости и большого потока пациентов с коронавирусом, в медучреждениях будут задействованы резервные койки.В источнике
Алексей Кузнецовроссийский экономист
В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 тысяч 750 коек, из которых заняты 115500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом.
С чего всё началось
ТАСС

В России занято почти 90% коек для пациентов с коронавирусом

Почти 90% из 129 тыс. коек, развернутых в России для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, заняты. При этом, в случае необходимости число коек может быть увеличено, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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Эхо Москвы

Минздрав: в России заполнены почти 90% мест в больницах, выделенных для лечения инфицированных коронавирусом

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РБК

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URA.Ru

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