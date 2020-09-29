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РБК
РБК

В России заполненность коек для больных COVID-19 приблизилась к 90%

«В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%», — сказал Кузнецов.В источнике
Алексей Кузнецовроссийский экономист
В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 тысяч 750 коек, из которых заняты 115500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом.
С чего всё началось
ТАСС

В России занято почти 90% коек для пациентов с коронавирусом

Почти 90% из 129 тыс. коек, развернутых в России для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, заняты. При этом, в случае необходимости число коек может быть увеличено, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
ТАСС17:35
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Эхо Москвы

Минздрав: в России заполнены почти 90% мест в больницах, выделенных для лечения инфицированных коронавирусом

Эхо Москвы01:37
РБК

В России заполненность коек для больных COVID-19 приблизилась к 90%

РБК21:19
ТАСС

В России занято почти 90% коек для пациентов с коронавирусом

ТАСС17:35
URA.Ru

В России заканчиваются места для пациентов с коронавирусом. Минздрав успокаивает резервом

URA.Ru18:54
Газета.Ru

В РФ загружено 89% коек из всех развернутых для пациентов с COVID-19

Газета.Ru18:23
Коммерсантъ

В России занято почти 90% коек для больных с коронавирусом

Коммерсантъ18:11
Московский Комсомолец

В России занято 89% коек для больных с COVID-19

Московский Комсомолец19:11

Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

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Преподаватель отделения изоискусства детской школы искусств из города Ставрополя Алина Лушина стала лауреатом кастинга-конкурса искусства и творчества всероссийского уровня, который прошел в Санкт-Петербурге.
Московский Комсомолец02:22
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Evo-rus.com27 сентября в 07:29
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Российская газета21:24
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Госдума задумала ужесточить наказание для зарубежных интернет-компаний

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Интерфакс02:40
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