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РБК
РБК

В России заполненность коек для больных COVID-19 приблизилась к 90%

«В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%», — сказал Кузнецов.В источнике
Алексей Кузнецовроссийский экономист
В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%
С чего всё началось
ТАСС

В России занято почти 90% коек для пациентов с коронавирусом

Почти 90% из 129 тыс. коек, развернутых в России для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, заняты. При этом, в случае необходимости число коек может быть увеличено, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
ТАСС17:35
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Эхо Москвы

Минздрав: в России заполнены почти 90% мест в больницах, выделенных для лечения инфицированных коронавирусом

Эхо Москвы01:37
ТАСС

В России занято почти 90% коек для пациентов с коронавирусом

ТАСС17:35
Российская газета

В Минздраве рассказали о готовности больниц к наплыву пациентов с COVID-19

Российская газета20:38
ИА Красная Весна

Минздрав РФ: в стране занято 90% коек для пациентов с COVID-19

ИА Красная Весна21:05
Газета.Ru

В РФ загружено 89% коек из всех развернутых для пациентов с COVID-19

Газета.Ru18:23
Коммерсантъ

В России занято почти 90% коек для больных с коронавирусом

Коммерсантъ18:11
РБК

В России заполненность коек для больных COVID-19 приблизилась к 90%

РБК21:19

КС изучит право губернаторов ограничивать передвижения граждан

КС изучит право губернаторов ограничивать передвижения граждан Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению первую в своем роде жалобу на незаконность действий губернаторов, ограничивавших передвижение граждан указами в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъвчера в 15:14
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МЮ этим летом пытался купить у «Барселоны» Фати за 150 млн евро

"Манчестер Юнайтед" этим летом пытался подписать 17-летнего форварда "Барселоны" и сборной Испании Анссумане Фати за 150 млн евро, но получил отказ, утверждают каталонские СМИ.Сообщается, что МЮ рассматривал вариант с выплатой отступных за игрока в размере € 170 млн.
Soccer.ru00:48

Трамп ответил на обвинения в желании выдвинуть дочь в вице-президенты

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РИА Новости01:51
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