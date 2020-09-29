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РБК
РБК

В России заполненность коек для больных COVID-19 приблизилась к 90%

«В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%», — сказал Кузнецов.В источнике
Алексей Кузнецовроссийский экономист
В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 тысяч 750 коек, из которых заняты 115500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом.
С чего всё началось
ТАСС

В России занято почти 90% коек для пациентов с коронавирусом

Почти 90% из 129 тыс. коек, развернутых в России для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, заняты. При этом, в случае необходимости число коек может быть увеличено, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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