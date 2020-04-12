Ранее ЕЭК уже определила список некоторых товаров, запрещенных к вывозу из ЕАЭС, чтобы обеспечить их наличие на территории союза в свете пандемии коронавируса.

Вступил в силу запрет на экспорт ряда продуктов из ЕАЭС

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