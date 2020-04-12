Общество
ПРАЙМВступил в силу запрет на экспорт ряда продуктов из ЕАЭС
Ранее ЕЭК уже определила список некоторых товаров, запрещенных к вывозу из ЕАЭС, чтобы обеспечить их наличие на территории союза в свете пандемии коронавируса.
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Общество
Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза
По сравнению с прошлой неделей число пациентов с пневмонией в Москве увеличилось в два раза, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИАМО 04:38
Наука
Изменения климата угрожают существованию 73% живых существ
ToDay News Ufa вчера в 08:10
Политика
Макрон допустил дальнейшее закрытие границ
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября.
Вести.Ru вчера в 08:28
Здоровье
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН 10 апреля в 22:17
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС
Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
Общество
В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с коронавирусом скончались в Москве за сутки, сообщил оперативный штаб. Пациентам было от 52 до 82 лет.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Гаджеты
Свежие патенты AMD намекают на разработку монструозных гибридных процессоров
В августе 2015 года стало известно, что компания AMD ведёт разработку мощнейшего APU под названием Exascale Heterogeneous Processor (EHP).
3DNews 10 апреля в 11:28
Общество
В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки
В Москве в отношении 18 магазинов составлены первые административные протоколы о нарушении требований об обеспечении социальной дистанции.
RT на русском 04:58
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 02:56
Общество
В Курганской области ввели электронные разрешения для выхода из дома
С субботы, 11 апреля, в Курганской области начала действовать система электронных разрешений для выхода из дома.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 03:08
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 10 апреля в 07:01
Общество
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
Здоровье
В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 тысячи
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2226 человек, 23 умерли, 172 выздоровели.
Lenta.ru вчера в 05:39
Общество
Оперативный штаб обновил данные по новым случаям COVID-19 в России
В России за минувшие сутки зафиксировано 2186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 52 регионах, при этом полностью выздоровели 246 человек, а 24 человека умерло.
Вести.Ru 04:30
Происшествия
Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии
РБК вчера в 10:09
Общество
В Нидерландах начали поджигать вышки связи 5G
В Нидерландах в результате поджогов были повреждены вышки сетей 5G, сообщает 11 апреля газета De Telegraaf.
ИА Красная Весна вчера в 11:59
Общество
Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве
В оперштабе подчеркнули, что в Москве растёт число пациентов с тяжёлым течением болезни.
RT на русском 04:45
Технологии
В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов
Online47.ru вчера в 21:21
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Общество
Сразу три жителя Самарской области заболели коронавирусом
За сутки с 11 на 12 апреля в Самарской области подтвердили коронавирус еще у троих человек (все три пациента из Тольятти).
SamRU.ru 04:28
Шоу-бизнес
Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы
Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец вчера в 04:42
Здоровье
В Башкирии Радий Хабиров посетил РКБ имени Куватова
Напомним, что в настоящее время РКБ имени Куватова закрыта на карантин из-за выявленных там случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Горобзор.ру вчера в 13:58
Экономика
Российскому авторынку поставили страшный диагноз
Закрыто на карантин Фото: Антон Ваганов / ТАСС Однако удовлетворение спроса с будущих месяцев и сокращение кредитных продаж оказалось не самым страшным для авторитейла.
Российская газета 00:45
Здоровье
В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19
В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета 02:50