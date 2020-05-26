с чего всё началось

Правительство РФ временно запретило импорт некоторых видов топлива в Россию до 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт. 124

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 1,1K

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 506

Политика Спикер Верховной рады призвал изменить украинский закон о языке РИА Новости Изменить действующий на Украине закон об исключительности украинского языка призвал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Космос Запуск американских астронавтов отменен Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая. 799

Общество В Москве разрешили прогулки по графику Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю. 2K

Гаджеты Бюджетный флагман Honor Play 4 Pro получит зарядку на 40 Вт Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Honor Play 4 Pro, который еще не был представлен официально.

Авто Петербургский завод Toyota начал экспортировать автомобили в Армению Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу ООО «Тойота Мотор», до конца 2020 года Toyota отправит в Армению 450 автомобилей Camry и RAV4, постепенно увеличивая объемы поставок в перспективе. 14

Экономика Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте. 345

Игры Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко. 2

Политика Глава ФОМ назвал самого популярного зарубежного политика у россиян «Трамп — но не из-за отношения, а в силу эксцентричности», — отметил специалист, отвечая на вопрос о самом популярном зарубежном политике у россиян на данный момент.

Наука Генетики обнаружили полиморфизм тоновости языка Гонконгские ученые обнаружили, что по наличию полиморфизма rs41310927 гена ASPM в геноме человека можно определить, относится ли его родной язык к тоновым.

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 9

Здоровье В Саратовской области уменьшилось число коронавирусных больных на ИВЛ Кислородную поддержку получают 79 больных коронавирусом, 52 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, в том числе 28 - на инвазивной ИВЛ.

Общество Режим самоизоляции в Бурятии просят продлить до 15 июня Управление Роспотребнадзора обратилось к главе Бурятии с предложением относительно режима самоизоляции 27 мая главе Бурятии Алексею Цыденову направили предложения о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также продлении других ограничительных мероприятий до 15 июня. 2

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 684

Общество В Красноярском крае в магазины запрещено пускать покупателей без масок С 28 мая все торговые предприятия, осуществляющие розничную торговлю, обязаны не допускать на свою территорию и не обслуживать граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания. 160

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 6,7K