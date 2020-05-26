Экономика
Радио SputnikПравительство временно запретило ввоз топлива в Россию
Правительство РФ временно запретило импорт некоторых видов топлива в Россию до 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБК25 мая в 07:21
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Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
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Генетики обнаружили полиморфизм тоновости языка
Гонконгские ученые обнаружили, что по наличию полиморфизма rs41310927 гена ASPM в геноме человека можно определить, относится ли его родной язык к тоновым.
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Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
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