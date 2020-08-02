В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
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Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки. Данное ограничение вводится в связи с вступлением в силу поправок в закон "О национальной платежной системе".В источнике
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С 3 августа в России запрещено пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Комсомольская правда19:38