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ТАСС
ТАСС

В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки. Данное ограничение вводится в связи с вступлением в силу поправок в закон "О национальной платежной системе".В источнике
Подробнее о событии
Известия

Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

Известия20:16
Российская газета

Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков

Российская газета19:49
ТАСС

В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

ТАСС17:01
Комсомольская правда

С 3 августа в России запрещено пополнять анонимные электронные кошельки наличными

Комсомольская правда19:38
РИА Новости

В ряде российских регионов ограничили пополнение наличными проездных

РИА Новости19:07
RT на русском

В России запретили пополнение наличными анонимных электронных кошельков

RT на русском19:48
РБК

В России ограничили внесение наличных на анонимные кошельки и проездные

РБК17:00

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известиявчера в 15:37
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Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»

Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны, заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью Forbes.
РИА Новости21:29
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Турчинов предложил возбудить против Зеленского уголовное дело

Президент Украины Владимир Зеленский несет такую же ответственность за сохранение российской "оккупации" в Крыму, как и предыдущее руководство страны, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Газета.Ruвчера в 10:23
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Новая лунная гонка

Зарубежные разработчики начали реально работать над сверхтяжелыми ракетами годы назад, в то время как у России ее пока нет даже на бумаге, в виде законченного эскизного проекта хотя бы среднего уровня проработанности.
Naked Scienceвчера в 04:27

Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе

В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газетавчера в 04:06

В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
РИА Новости1 августа в 07:43
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