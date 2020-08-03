Общество
ТАССВ России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки. Данное ограничение вводится в связи с вступлением в силу поправок в закон "О национальной платежной системе".
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С 3 августа в России запрещено пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Комсомольская правда19:38
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КП - Иркутск 23:05
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RT на русском вчера в 05:54
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Турецкие истребители F-16 подлетели к столице Армении на расстояние воздушного удара. Об этом сообщает портал avia.pro.
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