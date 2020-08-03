Общество

ВедомостиВедомостиВ России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК. Ограничения ввели в рамках борьбы с финансированием терроризма и распространением наркотиков.
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с чего всё началось

В России ограничили внесение наличных на анонимные кошельки и проездные

С 3 августа в России ограничиваются возможности внесения наличных на электронные кошельки.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

В России ограничили возможность анонимного пополнения интернет-кошельков

RT на русском05:09

В России запретили пополнение анонимных электронных кошельков наличными

РИА Новостивчера в 19:07

В России ограничили пополнение наличными анонимных электронных кошельков

Эхо Москвы02:31

Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

Известиявчера в 20:16

Жителей пяти регионов лишили возможности пополнять транспортные карты наличными

Интерфакс03:31

В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

ТАССвчера в 17:01

В России ограничили внесение наличных на анонимные кошельки и проездные

РБКвчера в 17:00
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Происшествия

Спецназ задержал захватившего здание банка в Киеве мужчину

Спецназ Службы безопасности Украины задержал мужчину, захватившего здание банка в Киеве.
Известия 08:17
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Футбол

Стал известен бюджет московского «Спартака» на ближайший сезон

Бюджет московского "Спартака" на ближайший сезон составит 8,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба Антон Фетисов.
РИА Новости 07:28
Происшествия

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

ТАСС 07:21
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Происшествия

Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

ТАСС 06:23
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Общество

В Крыму уволен охранник, напавший с нагайкой на семью с ребенком

Руководство крымского санатория «Форос» приняло решение об увольнении охранника, который накануне напал на туристов на пляже, сообщается в Instagram.
9111.ru вчера в 02:55
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Общество

Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»

Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
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Общество

Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов

В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
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Общество

В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
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Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд

Газета.Ru 03:12
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Происшествия

Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице

Санкт-Петербург, 3 августа 2020, 12:11 — REGNUM СМИ выяснили возможный мотив убийства в Петербурге 31-летнего украинского рэпера Александра Юшко, известного под сценическим именем Энди Картрайт.
REGNUM 05:11
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Технологии

Компания МТС получила 5G лицензию в России

Первую лицензию на использование стандарта связи 5G/IMT-2020 Роскомнадзор выдал компании МТС.
Goroday.ru 06:08
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Футбол

IT-группа «ИКС Холдинг» стала генеральным спонсором футбольного клуба ЦСКА

«ИКС Холдинг» — многопрофильная IT-группа, в которую входят более 30 компаний в России и за рубежом.
Коммерсантъ 07:42
Религия

Патриарх Кирилл заявил, что не является долларовым миллиардером

Политсовет 00:23
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Экономика

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
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Происшествия

Все «Ашаны» в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Все магазины сети "Ашан" в Москве получили анонимные сообщения об угрозе взрыва, проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 05:17
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Общество

Турция уточнила правила въезда туристов

Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
Вести.Ru 05:59
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми удобными салонами

В Сети опубликован рейтинг авто с самыми удобными салонами по версии издания Wards Auto.
Picsnews.net вчера в 03:04
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Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж после тяжелого развода с Телегиным

Певица Пелагея на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором представила поклонникам свой новый имидж.
Политическая Экспертиза вчера в 03:14
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Политика

Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа

По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
Газета.Ru вчера в 14:27
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Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия вчера в 08:41
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Шоу-бизнес

Сябитова и Гузеева не общаются вне съемочной площадки

Сябитова добавила, что благодаря тому, что они мало общаются, им удается сохранить гармоничные рабочие отношения.
RuNews24.ru 04:46
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Общество

Названы сроки регистрации первой российской вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации в России первой вакцины от коронавируса COVID-19 в течение 10 дней, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 08:25
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Шоу-бизнес

Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова

В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
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Здоровье

Коронавирус: последние новости 3 августа. Школьникам разработали санитарные правила, Абхазия не готова открывать границы с Россией

Вакцина от коронавируса Разработка вакцины в России начнется в ноябре 2020 года.
URA.Ru вчера в 23:00
Гаджеты

Аккумуляторы смартфонов губит неправильное их использование

Наилучший вариант, как отмечают эксперты, когда пользователь разряжает аккумулятор до 40% и заряжает до 80%.
Evo-rus.com 01:26
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Происшествия

Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована

В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
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Наука

Ученые смогут предсказывать изменения климата на пять лет вперед

По словам авторов работы, ученые могут предсказывать климатические изменения в некоторых регионах планеты с использованием ряда факторов, которые влияют на них.
Evo-rus.com 01:23
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Общество

В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией

Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и члены оперативного штаба страны.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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Происшествия

На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек

РИА Новости 07:43
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Политика

Российские военные базы появятся в 6 странах Африки

В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств.
Военное дело 08:17
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