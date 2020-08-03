В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
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В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК. Ограничения ввели в рамках борьбы с финансированием терроризма и распространением наркотиков.В источнике
С чего всё началось
В России ограничили внесение наличных на анонимные кошельки и проездные
С 3 августа в России ограничиваются возможности внесения наличных на электронные кошельки.
РБК17:00
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Школьные и транспортные карты не подпадают под запрет на пополнение наличными
Комсомольская правда11:23