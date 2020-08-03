В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК. Ограничения ввели в рамках борьбы с финансированием терроризма и распространением наркотиков.