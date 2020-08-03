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Ведомости
Ведомости

В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК. Ограничения ввели в рамках борьбы с финансированием терроризма и распространением наркотиков.В источнике
С чего всё началось
РБК

В России ограничили внесение наличных на анонимные кошельки и проездные

С 3 августа в России ограничиваются возможности внесения наличных на электронные кошельки.
РБК17:00
Подробнее о событии
Российская газета

ЦБ: Запрет вносить наличные на анонимные кошельки не затронет проездные

Российская газета11:56
РБК

Центробанк назвал исключения из запрета на пополнение анонимных кошельков

РБК12:29
РИА Новости

В Челябинске объяснили разрешение пополнять транспортные карты наличными

РИА Новости08:51
ТАСС

В ЦБ заявили, что школьные карты не подпадают под запрет на пополнение наличными

ТАСС10:25
Комсомольская правда

Школьные и транспортные карты не подпадают под запрет на пополнение наличными

Комсомольская правда11:23
Газета.Ru

Центробанк рассказал об исключениях в законе о национальной платежной системе

Газета.Ru11:48
RT на русском

В России ограничили возможность анонимного пополнения интернет-кошельков

RT на русском05:09

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
РБК11:59
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Способы восстановить легкие после коронавируса назвала пульмонолог

Есть несколько верных способов, которые помогут восстановить работу легких после перенесенного коронавируса, однако советы из интернета могут быть опасны для здоровья, заявила в беседе с «Доктор Питер» заведующая пульмонологическим отделением № 1 Городской многопрофильной больницы № 2 Ирина Крошкина.
Live2412:11

РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней

По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъ11:15
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RodjeR сыграет за FlyToMoon на Omega League

Владимир Никогосян - RodjeR, сыграет за коллектив FlyToMoon на предстоящем OMEGA League вместо Ильи Коробкина - ALOHADANCE.Напомним, что FlyToMoon получили прямое приглашение в Immortal-дивизион Европы, игры которого пройдут с 14 августа по 6 сентября.
Vprognoze.ru12:06

Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС06:44
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Театры Петербурга готовятся к открытию театрального сезона

О готовности открыть сезон в сентябре сообщили Михайловский и Александринский театры, БДТ им. Г. А. Товстоногова, театр комедии им. Н. П. Акимова, Государственная академическая капелла, театр музыкальной комедии, Мюзик-холл, театр "За Черной речкой", авторский театр "Кукольный формат" и другие.
AllNW.ru12:51

В Минздраве призвали не смеяться над теми, кто носит медицинские маски

В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса не стоит отказываться от ношения защитных масок как в городе, так и в местах массового отдыха, заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов.
Life.ruвчера в 07:12
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