С 3 августа в России ограничиваются возможности внесения наличных на электронные кошельки.

с чего всё началось

В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК. Ограничения ввели в рамках борьбы с финансированием терроризма и распространением наркотиков.

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