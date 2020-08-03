Общество

ВедомостиВедомостиВ России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК. Ограничения ввели в рамках борьбы с финансированием терроризма и распространением наркотиков.
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с чего всё началось

В России ограничили внесение наличных на анонимные кошельки и проездные

С 3 августа в России ограничиваются возможности внесения наличных на электронные кошельки.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Эксперт оценил запрет пополнения анонимных электронных кошельков наличными

RT на русском13:25

Центробанк назвал исключения из запрета на пополнение анонимных кошельков

РБК12:29

Центробанк рассказал об исключениях в законе о национальной платежной системе

Газета.Ru11:48

Школьные и транспортные карты не подпадают под запрет на пополнение наличными

Комсомольская правда11:39

В ЦБ заявили, что школьные карты не подпадают под запрет на пополнение наличными

ТАСС10:25

В Челябинске объяснили разрешение пополнять транспортные карты наличными

РИА Новости08:51

Жителей пяти регионов лишили возможности пополнять транспортные карты наличными

Интерфакс03:31
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Мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья, найден мертвым.
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Происшествия

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