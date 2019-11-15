Общество

REGNUMREGNUMВ России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг. Соответствующее постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
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Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
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Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

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Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
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