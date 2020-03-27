Коронавирус
Газета.RuВ России запретили прием и размещение в домах отдыха
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.
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Михаил Мишустин поручил до лета приостановить работу санаториев, детских лагерей и горнолыжных трасс
Екатеринбург Онлайнвчера в 19:44
Михаил Мишустин поручил приостановить бронирование мест и размещение гостей в санаториях до 1 июня
Агентство Москвавчера в 18:47
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В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
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В США захотели запретить реанимацию больных с коронавирусом
Отдельно врачи отмечают, что нехватка средств индивидуальной защиты и необходимость быстрого реагирования на состояние пациента в реанимации значительно повышает вероятность заражения врачей, и, как следствие, других пациентов, у которых COVID-19 протекает в более легких формах.
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В Республике Крым количество пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией увеличилось в два раза.
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От коронавируса умер актер Марк Блум
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Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, определил перечень работников и организаций, не попадающих под режим нерабочей недели, которая продлится с 30 марта по 3 апреля.
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