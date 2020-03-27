Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.

В России запретили прием и размещение в домах отдыха

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