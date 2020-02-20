Общество
ИзвестияВ России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая. Запрет, в частности, распространяется на товары в заводской упаковке.
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с чего всё началось
Россельхознадзор запретил посылки с животноводческой продукцией из Китая. Служба направила в свои территориальные подразделения письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней (документ есть у «Известий»). Под запретом в том числе товары в заводской упаковке.Известия16:01
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Биатлон
Биатлонист Шипулин - боксеру Валуеву: В лучшие годы я зарабатывал на лыжне по 15 млн рублей в год
Сын пришел на работу, увидел, что папа сидит за столом, за компьютером, папа работает.
Общество
«Роскосмос» заменит экипаж новой экспедиции к МКС
«Роскосмос» заменит экипаж новой экспедиции к МКС, рассказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Происшествия
Не менее восьми человек погибли при стрельбе в немецком городе Ханау
Не менее восьми человек погибли, еще пятеро пострадали при стрельбе в немецком городе Ханау (земля Гессен) с населением около 100 тыс. человек, сообщает Bild.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
Общество
Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета
В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Общество
В США разработают новую МБР за 13 млрд долларов
Американская компания получит 13 млрд долларов на разработку ракеты на замену МБР Minuteman III, которая стояла на вооружении с 1970 года.
Недвижимость
Дальневосточники взяли кредитов на 10 млрд рублей по льготной ипотеке
Объем выданных кредитов в рамках «Дальневосточной ипотеки» превысил 10 млрд рублей, 19 февраля сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Армия и оружие
Обстановка между ЛНР и ВСУ обострилась в районе Кировска
Серьезное обострение ситуации между ЛНР и ВСУ наблюдается в районе населенного пункта Кировск в Донбассе, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Шоу-бизнес
Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием
Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Космос
Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света
Снимки продолжающей тускнеть Бетельгейзе были получены с помощью "Очень большого телескопа" (Very Large Telescope - VLT), оснащенным уникальным инфракрасным оборудованием - "Спектрополярометрическим высококонтрастным инструментои для исследования экзопланет" (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch instrument - SPHERE).
Футбол
«Зенит» решил не продлевать контракт с Шатовым
Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко сообщил, что полузащитник Олег Шатов покинет «Зенит» по окончании сезона.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Россия временно запретила въезд граждан Китая
Россия с 20 февраля закрывает въезд для граждан Китайской народной республики (КНР).
Экономика
В МВФ рассказали Украине как догнать Польшу
При частичном же реформировании Украина получит рост на четыре процента ежегодно, однако за 20 лет Польшу так и не догонит.
Политика
Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
Происшествия
Известного мецената отправят под суд за похищение в Иркутске
Следователи в Иркутской области завершили расследование уголовного дела известного бизнесмена и мецената, его сына и группы подельников.
Космос
NASA показало, как выглядят с орбиты самые высокие облака
Фотографию серебристых облаков опубликовало NASA в своем аккаунте в Instagram. Астронавты уточнили, что это самые высокие облака.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Политика
В Конституции могут закрепить право президента на роспуск Госдумы
Появилась норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети кабинета министров, то президент вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы, — цитирует сопредседателя рабочей группы «Интерфакс».
Происшествия
В Красноярске женщина протащила по улице плачущего ребенка на поводке
Космос
Аппарат НАСА «Юнона» обновляет загадку воды на Юпитере
Миссия НАСА «Юнона» («Juno») представила свои первые научные результаты о количестве воды в атмосфере Юпитера.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.
Общество
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Здоровье
Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК
Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
Политика
Украинский генерал Москаль назвал Крым составной частью России
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль признал, что Крым входит в состав России.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Об уходе Суркова с государственной службы стало известно еще 25 января.
Музыка
Названы победители премии Brit Awards
Рэпер Stormzy и певица Мейбл стали лучшими британскими исполнителями 2020 года по версии музыкальной премии Brit Awards, а в номинации «Лучшая группа» победили Foals.