Общество

ИзвестияИзвестияВ России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая. Запрет, в частности, распространяется на товары в заводской упаковке.
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с чего всё началось

Заразу видно: в Россию запретили ввоз посылок с деликатесами из КНР

Россельхознадзор запретил посылки с животноводческой продукцией из Китая. Служба направила в свои территориальные подразделения письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней (документ есть у «Известий»). Под запретом в том числе товары в заводской упаковке.
Известия16:01

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Деликатесы из Китая запрещены ко ввозу в Россию

News.ru18:31

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию мясных деликатесов из Китая

Телеканал 360°18:27

Россельхознадзор запретил ввоз посылок с деликатесами из Китая

URA.Ru16:43

Россельхознадзор запретил посылки с мясной продукцией из КНР

РБК17:04

Продукты из Китая запретили ввозить в Россию

Lenta.ru16:56

В России запретили ввоз мясной продукции из Китая

ТК Звезда17:26

В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Известия16:05
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