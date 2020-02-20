Общество
ИзвестияВ России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая. Запрет, в частности, распространяется на товары в заводской упаковке.
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с чего всё началось
Россельхознадзор запретил посылки с животноводческой продукцией из Китая. Служба направила в свои территориальные подразделения письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней (документ есть у «Известий»). Под запретом в том числе товары в заводской упаковке.Известия16:01
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Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане скончался из-за коронавируса
Происшествия
В Германии при стрельбе убиты восемь человек
В немецком городе Ханау при стрельбе убиты по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает Hessenschau со ссылкой на полицию.
Экономика
Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
Шоу-бизнес
Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске
По предварительным данным, певица Ольга Бузова захотела прыгнуть в толпу со сцены, но ее никто не поймал.
Кино
Казанцы смогут сняться в фильме Бекмамбетова про летчика Девятаева
В Кронштадте стартовали съемки фильма о подвиге группы Михаила Девятаева.
Футбол
Агент Гвардиолы исключил уход тренера из «Манчестер Сити»
Агент главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Хосеп Мария Оробит подтвердил, что каталонец не покинет английский клуб.
Общество
Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала
Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Шоу-бизнес
«Восточная красавица»: Анастасия Решетова примерила диадему
Модель, светская львица и возлюбленная рэпера Тимати в своем инстаграме поделилась с подписчиками селфи, представ перед фанатами в образе восточной красавицы.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
Хоккей
«Был бы конфликт интересов». Хоккеист Задоров объяснил, почему Панарин не перешел в «Колорадо»
Защитник хоккейного «Колорадо» Никита Задоров в интервью Youtube-каналу «СЭ» о хоккее «Тафгерл» предположил, как бы изменилась команда в случае прихода Артемия Панарина.
Общество
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
Кино
«Лёд 2» показал третий стартовый результат в истории среди российских фильмов
Культура
«Телеспектакль 90-х»: критики оценили фильм по пьесе Сенцова
Дескать, в столице Германии уже показали новый фильм так называемого "узника совести", снятый по его же пьесе.
Политика
Путин заранее обсудил с Медведевым отставку правительства
Президент России Владимир Путин заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
Общество
Незаражённые пассажиры начнут покидать Diamond Princess с 19 февраля
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Экономика
В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»
Гражданам, которые пока получают пенсии через другие платежные системы, карты «Мир» выдают по истечении срока действия нынешних карт.
Технологии
Intel проливает свет на «квантовую» SoC Horse Ridge
Криогенный контроллер Intel Horse Ridge для управления кубитами Формально контролер Horse Ridge был анонсирован в декабре прошлого года.
Футбол
«Аталанта» – «Валенсия»: ставки, прогнозы и коэффициенты букмекеров на матч 19 февраля 2020 года
Матч «Аталанта» — «Валенсия» начнется в 23:00 мск в среду, 19 февраля, в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
Футбол
УЕФА назвал Ренана Лоди лучшим игроком матча «Атлетико» — «Ливерпуль»
Защитник «Атлетико» Ренан Лоди признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Культура
Автор музыки из «Чернобыля» выступит в Москве
Хильдур Гуднадоттир получила Emmy и Grammy за «Чернобыль», а «Оскар» и «Золотой глобус» за музыку к «Джокеру».
Общество
Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий
Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса не жаловаться на маленькие пенсии.
Общество
Под Львовом люди перекрыли дорогу, чтобы не пропустить украинцев из Уханя
Въезд в госпиталь перекрыли жители, чтобы не допустить завоза украинцев, эвакуированных из-за вспышки коронавируса из китайского Уханя в Винниках Львовской области.
Здоровье
Тюмень справилась с паникой и своих не бросила
Две недели карантина в санатории «Градостроитель» сменили панику в социальных сетях, неприязнь и хэштег #спаситеТюмень знакомым девизом «своих не бросаем».
Кино
Дмитрий Нагиев исполнит роль военкома
Авто
Автомобили компании UzAuto Motors подорожали из-за дополнительных опций
Некоторые модификации автомобилей Spark, Cobalt и Lacetti, выпускаемых узбекским предприятием UzAuto Motors, подорожали с начала текущего года.
Авто
Mercedes передал российской логистической компании 15 новых Actros
Компания Mercedes-Benz поставила одной из российских логистических компаний 15 тягачей Actros 1842 LS нового поколения.