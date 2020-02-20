Общество

ИзвестияИзвестияВ России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая. Запрет, в частности, распространяется на товары в заводской упаковке.
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с чего всё началось

Заразу видно: в Россию запретили ввоз посылок с деликатесами из КНР

Россельхознадзор запретил посылки с животноводческой продукцией из Китая. Служба направила в свои территориальные подразделения письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней (документ есть у «Известий»). Под запретом в том числе товары в заводской упаковке.
Известия16:01

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В РФ ввели запрет на ввоз мясных деликатесов из КНР

REGNUM19:43

Колбаса, свиные ушки и куриные лапки в желе из Китая запрещены к ввозу в Россию

Эхо Москвы19:07

Россельхознадзор запретил ввоз посылок с деликатесами из Китая

URA.Ru16:43

Россельхознадзор запретил посылки с мясной продукцией из КНР

РБК17:04

Продукты из Китая запретили ввозить в Россию

Lenta.ru16:56

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию мясных деликатесов из Китая

Телеканал 360°18:27

В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Известия16:05
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