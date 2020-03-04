Общество

Газета.RuГазета.RuВ России запретили вывозить из страны медицинские маски

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера. Как сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства РФ, эмбарго будет действовать до 1 июня.
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В России не будут ограничивать продажи медицинских масок

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В Минпромторге объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России

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Мишустин запретил экспорт масок, перчаток и ваты до 1 июня

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Правительство запретило экспортировать медицинские маски, респираторы, бинты и бахилы

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Россия ввела запрет на вывоз медицинских масок и бинтов

РБК01:47

Мантуров заявил об отсутствии ограничений по продаже медицинских масок в России

ТАСС04:25
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Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе

Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа.
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Семь команд осудили соглашение FIA с Ferrari

Команды Формулы 1 Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point и Williams выступили с официальным осуждением соглашения, которое было достигнуто между Farrari и FIA.
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Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
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Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
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Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
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В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета

Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
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Ведомство по-прежнему считает, что вычет из НДПИ для этого месторождения можно давать только при цене на нефть выше базовой, заложенной в бюджете ($42 за баррель), но теперь готово дать не плавающий, а фиксированный вычет в 60 млрд руб. в год, объяснили собеседники РБК.
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Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
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СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве

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