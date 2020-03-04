Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера. Как сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства РФ, эмбарго будет действовать до 1 июня.

В России запретили вывозить из страны медицинские маски

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