Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка. Это подтвердили три федеральных чиновника.

с чего всё началось

В правительстве РФ хотят запретить импорт нефтепродуктов в страну. Из-за своей дешевизны поставки иностранного бензина сказываются на экономике России. Об этом рассказали в Минэнерго.

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