Энергетика

ФедералПрессФедералПрессВ России запретят импорт дешевого бензина

В правительстве РФ хотят запретить импорт нефтепродуктов в страну. Из-за своей дешевизны поставки иностранного бензина сказываются на экономике России. Об этом рассказали в Минэнерго.
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с чего всё началось

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка. Это подтвердили три федеральных чиновника.
РБК06 апреля в 13:53

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ТАСС07 апреля в 02:02

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Эхо Москвы07 апреля в 03:00

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Life.ruвчера в 00:30

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Коммерсантъ06 апреля в 16:58

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

РБК06 апреля в 13:53
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