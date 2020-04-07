Энергетика
ФедералПрессВ России запретят импорт дешевого бензина
В правительстве РФ хотят запретить импорт нефтепродуктов в страну. Из-за своей дешевизны поставки иностранного бензина сказываются на экономике России. Об этом рассказали в Минэнерго.
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с чего всё началось
Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка. Это подтвердили три федеральных чиновника.РБК06 апреля в 13:53
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Эксперт прокомментировал сообщения о возможном запрете импорта дешёвого бензина
RT на русском07 апреля в 15:12
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