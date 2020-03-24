Правительство России поручило регионам из-за коронавируса запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Решение опубликовано на сайте кабмина. «Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах», — говорится в документе.

В России из-за коронавируса запретили курение кальянов в барах

Общество ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.

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