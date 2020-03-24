Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России из-за коронавируса запретили курение кальянов в барах

Правительство России поручило регионам из-за коронавируса запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Решение опубликовано на сайте кабмина. «Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах», — говорится в документе.
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Минздрав поддержал запрет на курение в ресторанах и барах

Rambler News Service14:22

В России из-за коронавируса запретили курение кальянов в барах

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Москва 2411:53

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Появилось видео с Путиным в защитном костюме в больнице в Коммунарке

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Собянин в своем обращении заявил, что для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей.
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В условиях высокого курса доллара и евро россиянам советуют вкладываться в криптовалюту.
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Похищенная в Йошкар-Оле новорожденная девочка найдена живой и здоровой

В Йошкар-Оле почти полсуток продолжались поиски новорожденной девочки.
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