Коронавирус
RT на русскомВ России из-за коронавируса запретили курение кальянов в барах
Правительство России поручило регионам из-за коронавируса запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Решение опубликовано на сайте кабмина. «Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах», — говорится в документе.
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Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Хоккей
Хоккеист Мозякин не стал продлевать контракт с «Металлургом»
Хоккеист, которому 30 марта исполнится 39 лет, стал свободным агентом. Контракт Мозякина с "Металлургом" закончился.
Общество
ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах
Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.
Спорт
МОК подтвердил перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Олимпийских игр 2020 года в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Политика
Генсек ООН призвал G20 к отмене мешающих доставке медпомощи санкций
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые мешают на фоне пандемии коронавируса доставлять продовольствие и медицинскую помощь.
Политика
Киев назвал срок завершения эпидемии коронавируса на Украине
Офис президента Украины Владимира Зеленского выпустил прогноз по выходу страны из эпидемии коронавируса.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Транспорт
В РЖД согласовали поезд для вывоза россиян с Украины
В Российских железных дорогах рассказали о согласовании специального поезда, который вывезет российских граждан с территории Украины, у также украинцев из России.
Финансы
Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения
Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Армия и оружие
Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом
Италия экстренно запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Политика
Появилось видео с Путиным в защитном костюме в больнице в Коммунарке
Общество
В гидрометцентре рассказали о погоде летом
В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Политика
В Крыму завели дело против главы «Меджлиса крымско-татарского народа»
По версии СК, 25 февраля 2014 года Чубаров поручил своему заместителю организовать массовые беспорядки у здания Верховного Совета Крыма.
Происшествия
Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.
Шоу-бизнес
Экс-жена рыжего из «Иванушек» получила на день рождения элитную иномарку
Экс-супруга солиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова Мария похвасталась в Instagram шикарным подарком на день рождения от мужа.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат, сообщает Reuters.
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести онлайн
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Общество
Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.
Экономика
Европе предсказали сильнейший экономический кризис в истории
Еврозону ждет сильнейший экономический кризис в истории региона на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса.
Политика
Лидер оппозиции Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии
Кандидат от оппозиции Аслан Бжания набрал на прошедших 22 марта выборах президента Абхазии 56,5% голосов избирателей, он избран президентом республики.
Путешествия
Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая
Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 743 человека
В Италии число погибших из-за коронавирусной инфекции за последние сутки составило 743 человека.
Общество
Собянин обязал москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим
Собянин в своем обращении заявил, что для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
В условиях высокого курса доллара и евро россиянам советуют вкладываться в криптовалюту.
Происшествия
Похищенная в Йошкар-Оле новорожденная девочка найдена живой и здоровой
В Йошкар-Оле почти полсуток продолжались поиски новорожденной девочки.
Общество
С 25 марта Китай снимет карантин в провинции Хубэй
В Китае приняли решение открыть город Ухань, где впервые была обнаружена вспышка коронавируса.
Киберспорт
Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса
Варшавская студия Anshar завершает работу над изометрической ролевой игрой Gamedec, которая должна выйти на РС до конца года.