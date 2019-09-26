с чего всё началось

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

В России запретят курить на балконах

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Транспорт Регионы, которые вовремя не меняют асфальт, лишатся финансирования Вице-премьер России Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих раскритиковали власти регионов, которые затягивают ремонты дорог на федеральные деньги.

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Гаджеты Samsung готовит упрощенную версию смартфона Galaxy Note 10 В Сети появились слухи относительно готовящегося к выходу нового смартфона Samsung Galaxy Note, который окажется дешевле актуальной версии.

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Происшествия Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.

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Политика В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Футбол Египет требует от ФИФА объяснить пропажу голосов за Салаха Федерация футбола Египта направила в ФИФА запрос, требуя объяснить пропажу голосов в премии FIFA The Best, которые отдало руководство за нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.