Общество
РИА НовостиВ России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
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с чего всё началось
Правительств России изменило правила противопожарного режима, запретив использовать открытый огонь на балконах квартир и гостиниц, говорится в тексте соответствующего документа.Коммерсантъ07:43
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