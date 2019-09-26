Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
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с чего всё началось
Правительств России изменило правила противопожарного режима, запретив использовать открытый огонь на балконах квартир и гостиниц, говорится в тексте соответствующего документа
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