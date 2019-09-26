Общество
РИА НовостиВ России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
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Политика
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Здоровье
В куркуме обнаружили ядовитый свинец
Ученые Стэнфордского университета в ходе проведенных исследований обнаружили, что куркума, используемая при изготовлении приправы карри и являющаяся лекарственным растением, может содержать свинец, который обладает нейротоксичным действием.
Inc-news.ru вчера в 13:56
Происшествия
Подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области признала вину
Подозреваемая в жестоком убийстве ребёнка в городе Заводоуковске Тюменской области 23-летняя девушка признала вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России.
RT на русском 07:39
Кино
Глава Marvel Кевин Файги готовит фильм по «Звёздным войнам»
Нынешний президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди сохранит свою должность и продолжит курировать проекты по вселенной космической саги, а также спродюсирует новые «Звёздные войны» совместно с Кевином Файги – давним поклонником франшизы о джедаях и ситхах.
Фильм Про 05:21
Авто
Под отзыв в России попали более 900 кроссоверов Mercedes-Benz GLE
Все попавшие под отзыв SUV попали в руки российских покупателей в период с 2018 года по настоящее время.
CarsWeek.ru 08:10
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглавшенной Донецкой народной республики (ДНР), был избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы города.
РБК 10:42
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Политика
США расширили санкции против РФ
Как утверждает Минфин США, американские власти таким образом ликвидировали "схему обхода [американских] санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".
ТАСС 10:59
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Украинец пытался попасть в Крым по паспорту приятеля
В беседе житель Мелитополя признался, что ехал в Крым на заработки по одолженному у друга паспорту, так как свой утерял.
Krym.News 02:55
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 11:01
Политика
Глава ДНР отверг предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Московский Комсомолец 09:21
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Армия и оружие
Генерал США пожаловался на действия РФ в Черном море
Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес пожаловался на действия России в Черном море.
ФАН 23 сентября в 01:01
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня 24 сентября в 09:20
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Происшествия
Футболисты «Дерби Каунти» в нетрезвом состоянии попали в ДТП
Как сообщает Sky Sports, после собрания команды, прошедшего в форме обеда, несколько футболистов, в числе которых был капитан «Дерби» Ричард Кио, задержавшись после мероприятия, позволили себе выпить лишнего и, отказавшись от услуг водителей, сами сели в авто, на котором попали в ДТП.
RT на русском 11:14
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Политика
Вице-премьер сообщил Путину о готовности ОПК к новым санкциям
Ранее, 19 сентября, Путин потребовал оперативно устранить ошибки, допущенные при организации работ по импортозамещению в оборонной промышленности.
РБК 08:11
Игры
Серия Medal of Honor отправится в VR
News.ru 04:02
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Экономика
Сбербанк заявил о намерении банкротить «Метрострой»
ПАО Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Метрострой» банкротом.
Gazeta.SPb 10:58
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Политика
Украину хотят лишить права доступа в зал заседаний ПАСЕ
Делегацию Украины могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во время осенней сессии.
Expert.ru 11:06
Политика
Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии
На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
Российская газета 10:35