Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
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Юристы прокомментировали «запрет курения» на балконах

РИА Новости10:06

Правительство запретило закуривать на балконах

РБК06:36

Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах

URA.Ru09:29

В России запретят курить и готовить шашлык на балконах

RT на русском06:44

Запрет курения на балконах в России поддержали

Lenta.ru10:06

Россияне не смогут жарить шашлыки и курить на балконах

ТАСС05:30

Установлен запрет на использование открытого огня на балконах квартир, общежитий и гостиниц

Гарант02:30
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Политика

Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Здоровье

В куркуме обнаружили ядовитый свинец

Ученые Стэнфордского университета в ходе проведенных исследований обнаружили, что куркума, используемая при изготовлении приправы карри и являющаяся лекарственным растением, может содержать свинец, который обладает нейротоксичным действием.
Inc-news.ru вчера в 13:56
Происшествия

Подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области признала вину

Подозреваемая в жестоком убийстве ребёнка в городе Заводоуковске Тюменской области 23-летняя девушка признала вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России.
RT на русском 07:39
Кино

Глава Marvel Кевин Файги готовит фильм по «Звёздным войнам»

Нынешний президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди сохранит свою должность и продолжит курировать проекты по вселенной космической саги, а также спродюсирует новые «Звёздные войны» совместно с Кевином Файги – давним поклонником франшизы о джедаях и ситхах.
Фильм Про 05:21
Авто

Под отзыв в России попали более 900 кроссоверов Mercedes-Benz GLE

Все попавшие под отзыв SUV попали в руки российских покупателей в период с 2018 года по настоящее время.
CarsWeek.ru 08:10
Единоборства

Стало известно, когда Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой

Газета.Ru 11:14
Политика

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглавшенной Донецкой народной республики (ДНР), был избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы города.
РБК 10:42
Политика

Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским

В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Политика

США расширили санкции против РФ

Как утверждает Минфин США, американские власти таким образом ликвидировали "схему обхода [американских] санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".
ТАСС 10:59
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия

Украинец пытался попасть в Крым по паспорту приятеля

В беседе житель Мелитополя признался, что ехал в Крым на заработки по одолженному у друга паспорту, так как свой утерял.
Krym.News 02:55
Происшествия

Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 11:01
Политика

Глава ДНР отверг предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Московский Комсомолец 09:21
Происшествия

Скончался адвокат Александра Кокорина

Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Автоспорт

Гран-при России может переехать из Сочи в Санкт-Петербург

REGNUM 07:51
Армия и оружие

Генерал США пожаловался на действия РФ в Черном море

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес пожаловался на действия России в Черном море.
ФАН 23 сентября в 01:01
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Шоу-бизнес

Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак

На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Авто

Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня 24 сентября в 09:20
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Происшествия

Футболисты «Дерби Каунти» в нетрезвом состоянии попали в ДТП

Как сообщает Sky Sports, после собрания команды, прошедшего в форме обеда, несколько футболистов, в числе которых был капитан «Дерби» Ричард Кио, задержавшись после мероприятия, позволили себе выпить лишнего и, отказавшись от услуг водителей, сами сели в авто, на котором попали в ДТП.
RT на русском 11:14
Общество

Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Телепрограмма вчера в 13:36
Политика

Вице-премьер сообщил Путину о готовности ОПК к новым санкциям

Ранее, 19 сентября, Путин потребовал оперативно устранить ошибки, допущенные при организации работ по импортозамещению в оборонной промышленности.
РБК 08:11
Игры

Серия Medal of Honor отправится в VR

News.ru 04:02
Происшествия

При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек

Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Экономика

Сбербанк заявил о намерении банкротить «Метрострой»

ПАО Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Метрострой» банкротом.
Gazeta.SPb 10:58
Экономика

Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Политика

Украину хотят лишить права доступа в зал заседаний ПАСЕ

Делегацию Украины могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во время осенней сессии.
Expert.ru 11:06
Политика

Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии

На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
Российская газета 10:35
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