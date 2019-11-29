Экономика

ИзвестияИзвестияВ России запретят расплачиваться биткоинами

Ожидается, что инициатива должна будет бороться с криминалом в области виртуальных денег, однако, по мнению руководителя Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Антонины Левашенко, это не поможет уничтожить «серый» сектор, а только лишит бюджет налогов от операций с криптовалютами.
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с чего всё началось

В России запретят расплачиваться биткоинами

Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
Известия16:00

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Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

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СМИ: Банк России предложил запретить расплачиваться биткоинами за покупки

Life.ru17:50

СМИ: Оплата товаров и услуг криптовалютой попадет под запрет в России

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В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»

Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
РЕН ТВ 05:46
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Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
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Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Газета.Ru 15:59
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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.
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На Украине оценили ущерб возвращенным Россией кораблям

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Трамп заявил, что «Талибан» хочет заключить соглашение с США

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В США три человека пострадали при взрыве на нефтехимическом заводе

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Футбольный клуб ЦСКА (Москва) в домашнем матче сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
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Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами

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