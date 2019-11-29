В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.

с чего всё началось

Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.

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