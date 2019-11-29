Общество

ИзвестияИзвестияВ России запретят расплачиваться биткоинами

Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
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с чего всё началось

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.
Известия16:01

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Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

Известия16:01

В России задумались о запрете биткоинов

Lenta.ru18:23

Россиянам запретят расплачиваться биткоинами

URA.Ru17:47

СМИ: Банк России предложил запретить расплачиваться биткоинами за покупки

Life.ru17:50

Оплату биткоинами хотят запретить в России

РЕН ТВ19:06

В России могут запретить расплачиваться криптовалютой

Аргументы и Факты19:46

СМИ: Оплата товаров и услуг криптовалютой попадет под запрет в России

Вечерняя Москва17:22
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Общество

31 декабря предложили сделать выходным днем

31 декабря может стать выходным днем.
Телеканал Санкт-Петербург 01:16
Политика

Опрос YouGov: британские консерваторы выиграют на выборах

Сегодня, 28 ноября, исследовательская организация YouGov опубликовала результаты социологического опроса, посвященного предстоящим парламентским выборам в Великобритании, которые состоятся 12 декабря.
Коммерсантъ 05:27
Футбол

Киевское «Динамо» в меньшинстве проиграло «Мальме» в матче Лиги Европы

Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве уступили шведскому "Мальме" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
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Кто-то поставил $1.75 млн на то, что цена золота вырастет втрое

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Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Актуальные Новости 26 ноября в 12:36
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Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Среди более старших предпринимателей 59% считают, что сегодня бизнес вести легче, чем в 1990-х, но все-таки 39% заявили, что вести бизнес стало труднее.
РБК 11:30
Политика

Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским майданом

Политическая ситуация в Боливии, увенчавшаяся отставкой 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает майдан 2004 года на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.
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Общество

Москва получила премию World Travel Awards-2020

ТВ Центр 14:05
Футбол

«Милан» интересуется полузащитником «Шахтера» Тете

Бомбардир.ру 26 ноября в 01:19
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Известия 17:11
Армия и оружие

За неделю 23 летательных аппарата провели разведку вдоль границ РФ

В течение недели воздушную разведку вдоль границ России провели 23 иностранных летательных аппарата.
Российская газета 18:06
Шоу-бизнес

Ольга Орлова поделилась откровенным фото со своими подписчиками

Ольга Орлова, вдохновившись местной природой Сейшел, почувствовала себя Евой из Эдемского сада и порадовала подписчиков естественным снимком, на котором обнажённое тело было прикрыто листом экзотического дерева.
SM News 07:47
Экономика

ЦБ выявил факт манипулирования акциями ПАО «Селигдар»

Банк России установил факты манипулирования обыкновенными акциями ПАО "Селигдар" на биржевых торгах период с 18 по 27 сентября 2017 года, говорится в сообщении регулятора.
ТАСС вчера в 11:52
Политика

Члены ОЗХО утвердили бюджет на 2020 год, несмотря на возражения России

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России и ряда других стран, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 13:05
Происшествия

В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика

Газета.Ru 09:03
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 18:42
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru вчера в 12:44
Футбол

Почеттино: «Уверен, что наши с „Тоттенхэмом“ пути снова пересекутся»

Желаю удачи в будущем, уверен, что наши пути снова пересекутся, - приводит слова Почеттино LMA Managers.
Евро-футбол.ру 13:30
Политика

Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе

На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.
Piter.tv 08:42
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК вчера в 23:00
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Дождь 09:48
Происшествия

Более 20 россиян остаются в больнице после ДТП в Доминикане

Коммерсантъ 18:22
Общество

Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ

Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
РИА Новости 17:47
Политика

Медведчук заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина потеряла время, когда можно было заключить транзитный контракт с Россией на поставку газа.
RT на русском 17:31
Армия и оружие

В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Журналистская правда 06:07
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия 16:22
Происшествия

Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым

Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.
REGNUM 13:45
Кино

На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе

На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
BFM.ru 26 ноября в 04:47
Шоу-бизнес

Близкие отказались прийти к сраженному инсультом Николаю Носкову

Николай Носков выступит с концертом в начале декабря. Однако не все близкие ему люди появятся на мероприятии.
Дни.ру 01:36
Происшествия

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».
РБК 03:14
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