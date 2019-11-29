Общество
ИзвестияВ России запретят расплачиваться биткоинами
Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
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с чего всё началось
В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.Известия16:01
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Общество
31 декабря предложили сделать выходным днем
31 декабря может стать выходным днем.
Политика
Опрос YouGov: британские консерваторы выиграют на выборах
Сегодня, 28 ноября, исследовательская организация YouGov опубликовала результаты социологического опроса, посвященного предстоящим парламентским выборам в Великобритании, которые состоятся 12 декабря.
Футбол
Киевское «Динамо» в меньшинстве проиграло «Мальме» в матче Лиги Европы
Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве уступили шведскому "Мальме" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Экономика
Кто-то поставил $1.75 млн на то, что цена золота вырастет втрое
Произошло это примерно в обед, уплаченная премия составила $3.5 за контракт, а объем сделки - $1.75 млн.
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Среди более старших предпринимателей 59% считают, что сегодня бизнес вести легче, чем в 1990-х, но все-таки 39% заявили, что вести бизнес стало труднее.
Политика
Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским майданом
Политическая ситуация в Боливии, увенчавшаяся отставкой 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает майдан 2004 года на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.
Общество
Москва получила премию World Travel Awards-2020
Футбол
«Милан» интересуется полузащитником «Шахтера» Тете
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Армия и оружие
За неделю 23 летательных аппарата провели разведку вдоль границ РФ
В течение недели воздушную разведку вдоль границ России провели 23 иностранных летательных аппарата.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова поделилась откровенным фото со своими подписчиками
Ольга Орлова, вдохновившись местной природой Сейшел, почувствовала себя Евой из Эдемского сада и порадовала подписчиков естественным снимком, на котором обнажённое тело было прикрыто листом экзотического дерева.
Экономика
ЦБ выявил факт манипулирования акциями ПАО «Селигдар»
Банк России установил факты манипулирования обыкновенными акциями ПАО "Селигдар" на биржевых торгах период с 18 по 27 сентября 2017 года, говорится в сообщении регулятора.
Политика
Члены ОЗХО утвердили бюджет на 2020 год, несмотря на возражения России
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России и ряда других стран, передает РИА Новости.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Футбол
Почеттино: «Уверен, что наши с „Тоттенхэмом“ пути снова пересекутся»
Желаю удачи в будущем, уверен, что наши пути снова пересекутся, - приводит слова Почеттино LMA Managers.
Политика
Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе
На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Общество
Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ
Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
Политика
Медведчук заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина потеряла время, когда можно было заключить транзитный контракт с Россией на поставку газа.
Армия и оружие
В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Происшествия
Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым
Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.
Кино
На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе
На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
Шоу-бизнес
Близкие отказались прийти к сраженному инсультом Николаю Носкову
Николай Носков выступит с концертом в начале декабря. Однако не все близкие ему люди появятся на мероприятии.
Происшествия
ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»
ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».