Экономика
ИзвестияВ России запретят расплачиваться биткоинами
Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
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с чего всё началось
В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.Известиявчера в 16:01
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Политика
Россия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
Происшествия
Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика
Происшествия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщает правительство Приамурья.
Футбол
Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»
Потом начал проситься, чтобы его отпустили.
Происшествия
Задержана глава Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Девушка умерла в отделе полиции в Оренбурге
В Оренбурге девушка скончалась в отделе полиции, куда была доставлена за правонарушение, сообщает РИА "Новости".
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Происшествия
Спасший девочку иркутский школьник посетит бой Емельяненко и Кокляева
Десятиклассник Вячеслав Дорошенко из Иркутска, спасший девочку от насильника, получил приглашение на поединок между бойцом Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, сообщается в пресс-релизе телеканала РЕН ТВ — организатора мероприятия.
Транспорт
Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД
Ликсутов отметил несколько основных проблем, выявленных в первые дни работы МЦД, которые привели к введению с 25 ноября бесплатного проезда по диаметрам.
Общество
NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Общество
Зима начнется с резкого похолодания и гололедицы в Москве
Начало зимы принесет в Москву резкое похолодание, гололедицу и пониженное атмосферное давление, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Здоровье
Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу
Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.
Политика
Британский институт назвал Севастополь российским
В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Футбол
Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту
Полузащитник «Челси» Виллиан отметил, что клуб еще не вступал с ним в переговоры по продлению контракта.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров закупают квартиры для 3-летней и 10-летней дочерей
Ксения Бородина и Курбан Омаров воспитывают двоих дочерей — 10-летнюю Марусю, которую телеведущая родила от первого супруга Юрия Будагова, и 3-летнюю общую наследницу Теону.
Футбол
Португалия отрывается от России в таблице коэффициентов УЕФА
Прошли встречи 5-го тура Лиги Европы и Лиги Чемпионов, таблица коэффициентов УЕФА претерпела небольшие изменения.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Общество
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Политика
В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках
Доля иностранцев в уставном капитале российских медицинских организаций может быть снижена.
Культура
Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти
Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в декабре 2019 года и коснутся многих россиян.
Общество
Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря
В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится.