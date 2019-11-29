Экономика

ИзвестияИзвестияВ России запретят расплачиваться биткоинами

Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

Известиявчера в 16:01

В России задумались о запрете биткоинов

Lenta.ruвчера в 18:23

Россиянам запретят расплачиваться биткоинами

URA.Ruвчера в 17:47

СМИ: Банк России предложил запретить расплачиваться биткоинами за покупки

Life.ruвчера в 17:50

В России запретят расплачиваться биткоинами, выяснили СМИ

Газета.Ruвчера в 20:25

В России могут запретить расплачиваться криптовалютой

Телеканал 360°вчера в 21:07

Оплату биткоинами хотят запретить в России

РЕН ТВвчера в 19:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 00:41, Ашберн
Политика

Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
РБК вчера в 14:17
Происшествия

Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика

Известия вчера в 23:40
Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости вчера в 22:32
Футбол

Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

Потом начал проситься, чтобы его отпустили.
Sportbox.RU вчера в 11:04
Происшествия

Задержана глава Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 03:20
Происшествия

Девушка умерла в отделе полиции в Оренбурге

В Оренбурге девушка скончалась в отделе полиции, куда была доставлена за правонарушение, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:31
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал 27 ноября в 07:39
Происшествия

Спасший девочку иркутский школьник посетит бой Емельяненко и Кокляева

Десятиклассник Вячеслав Дорошенко из Иркутска, спасший девочку от насильника, получил приглашение на поединок между бойцом Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, сообщается в пресс-релизе телеканала РЕН ТВ — организатора мероприятия.
РИА Новости 27 ноября в 11:18
Транспорт

Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД

Ликсутов отметил несколько основных проблем, выявленных в первые дни работы МЦД, которые привели к введению с 25 ноября бесплатного проезда по диаметрам.
РБК вчера в 22:07
Общество

NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

Газета.Ru вчера в 19:39
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru 27 ноября в 05:14
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета вчера в 12:59
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК вчера в 11:30
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Известия вчера в 16:22
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM вчера в 02:15
Общество

Зима начнется с резкого похолодания и гололедицы в Москве

Начало зимы принесет в Москву резкое похолодание, гололедицу и пониженное атмосферное давление, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 27 ноября в 23:07
Здоровье

Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу

Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.
Национальная служба новостей 27 ноября в 06:29
Политика

Британский институт назвал Севастополь российским

В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Газета.Ru вчера в 10:13
Футбол

Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту

Полузащитник «Челси» Виллиан отметил, что клуб еще не вступал с ним в переговоры по продлению контракта.
Матч ТВ вчера в 18:54
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров закупают квартиры для 3-летней и 10-летней дочерей

Ксения Бородина и Курбан Омаров воспитывают двоих дочерей — 10-летнюю Марусю, которую телеведущая родила от первого супруга Юрия Будагова, и 3-летнюю общую наследницу Теону.
Вокруг ТВ вчера в 05:53
Футбол

Португалия отрывается от России в таблице коэффициентов УЕФА

Прошли встречи 5-го тура Лиги Европы и Лиги Чемпионов, таблица коэффициентов УЕФА претерпела небольшие изменения.
ГЛАС.RU вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Woman.ru 27 ноября в 01:32
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Общество

В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Известия вчера в 15:52
Политика

В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках

Доля иностранцев в уставном капитале российских медицинских организаций может быть снижена.
РИА Новости вчера в 22:27
Культура

Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru вчера в 01:18
Экономика

Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в декабре 2019 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 00:00
Общество

Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря

В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится.
REGNUM 00:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное