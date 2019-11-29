Экономика

ИзвестияИзвестияВ России запретят расплачиваться биткоинами

Ожидается, что инициатива должна будет бороться с криминалом в области виртуальных денег, однако, по мнению руководителя Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Антонины Левашенко, это не поможет уничтожить «серый» сектор, а только лишит бюджет налогов от операций с криптовалютами.
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с чего всё началось

В России запретят расплачиваться биткоинами

Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
Известия16:00

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Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

Известия16:01

В России задумались о запрете биткоинов

Lenta.ru18:23

Россиянам запретят расплачиваться биткоинами

URA.Ru17:47

СМИ: Банк России предложил запретить расплачиваться биткоинами за покупки

Life.ru17:50

В России запретят расплачиваться биткоинами, выяснили СМИ

Газета.Ru20:25

В России могут запретить расплачиваться криптовалютой

Телеканал 360°21:07

Оплату биткоинами хотят запретить в России

РЕН ТВ19:06
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Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL

Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Ведомости 11:31
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Мэр Кемерово Илья Середюк в беседе с "Газетой.Ru" выразил надежду, что купленная за 18 миллионов рублей ель еще долго не потребует замены.
РИА Новости 05:50
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шанс на выход в плей-офф

В матче группового турнира Лиги Европы ЦСКА сыграл в Москве вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1. Российский клуб заработал два очка и занимает последнее место в группе Н. Футболисты потеряли последний шанс на выход в плей-офф.
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Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой

Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
News.ru 10:50
Армия и оружие

Глава Минобороны Британии назвал Россию реальной угрозой для НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является реальной угрозой для НАТО, для противостояния с которой нужно усилить международное сотрудничество.
Газета.Ru 21:21
Общество

Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Известия 15:30
Происшествия

Появился новый способ мошенничества с банковскими картами

СМИ предупреждают о новом способе мошенничества с банковскими картами.
Вести.Ru 20:45
Армия и оружие

Российские ракетные войска получили 150 установок «Ярс»

Стратегические ракетные войска уже получили 150 пусковых установок новейшего ракетного комплекса «Ярс».
Политика Сегодня 18:07
Политика

«Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит газовый вентиль 1 января

"Нафтогаз" считает, что "Газпром" закрутит газовый вентиль 1 января 2020 года.
Piter.tv 00:22
Авто

Появилась фотография нового Hongqi H7 от экс-дизайнера Rolls-Royce

Второе поколение премиального седана создают на совершенно новой платформе, а над его дизайном работал экс-дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор.
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Huawei объявила скидки до 17 тысяч рублей на свои смартфоны

Помимо скидок покупатели могут получить и подарки. Максимальная скидка, как пишет «Астера», может составит 17 тысяч рублей.
Газета DAILY 14:05
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Общество

31 декабря может стать официальным выходным днем

31 декабря может стать официальным выходным днем. Соответствующий законопроект сегодня внесли в Госдуму.
Радио Зенит 03:29
Энергетика

Банк «Траст» пригрозил нефтяной компании из ХМАО банкротством

Ruspetro начала получать убытки после падения цен на нефть в 2014 году. К концу 2017 года чистый долг компании превысил $364 млн.
Муксун.fm 07:48
Происшествия

Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Бывшего начальника ОВД по Кущевскому району Краснодарского края Владимира Финько нашли мертвым в его доме в Краснодаре.
Lenta.ru 12:23
Транспорт

Мэрия Москвы впервые подробно прокомментировала проблемы в работе МЦД

Вице-мэр и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором подробно прокомментировал проблемы, которые возникли у пассажиров в первые дни работы Московских центральных диаметров (МЦД).
Ведомости 20:25
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 26 ноября в 07:02
Армия и оружие

В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Журналистская правда 06:07
Армия и оружие

КНДР провела испытания ракетной установки сверхбольшого калибра

Известия 17:24
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК 17:30
Армия и оружие

Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции

Взгляд.ру 26 ноября в 05:37
Экономика

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

33 региона потратили на нацпроекты менее 50% полученных денег, сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».
Коммерсантъ 21:16
Шоу-бизнес

Близкие отказались прийти к сраженному инсультом Николаю Носкову

Николай Носков выступит с концертом в начале декабря. Однако не все близкие ему люди появятся на мероприятии.
Дни.ру 01:36
Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит 01:28
Недвижимость

Исследование определило средний срок выплаты ипотеки в России

По их данным, в ноябре 2019 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке страны составляет около 3,4 млн рублей, а средняя зарплата – 39,2 тыс. рублей.
Газета.Ru 12:55
Музыка

Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Super.ru 03:28
Общество

Путин отменил детское пособие в 50 рублей

Компенсации в 50 рублей ежемесячно, выплачиваемые по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут отменены с 1 января 2020 года.
Рамблер 26 ноября в 06:23
Политика

Трамп впервые прибыл в Афганистан

Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Газета.Ru 14:05
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