Общество

ИзвестияИзвестияВ России запретят расплачиваться биткоинами

Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
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с чего всё началось

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.
Известиявчера в 16:01

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Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

Известиявчера в 16:01

В России задумались о запрете биткоинов

Lenta.ruвчера в 18:23

Россиянам запретят расплачиваться биткоинами

URA.Ruвчера в 17:47

СМИ: Банк России предложил запретить расплачиваться биткоинами за покупки

Life.ruвчера в 17:50

В России запретят расплачиваться биткоинами, выяснили СМИ

Газета.Ruвчера в 20:25

В России могут запретить расплачиваться криптовалютой

Телеканал 360°вчера в 21:07

В России запретят использовать криптовалюту как платежное средство

РБК02:17
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Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Музыка

Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Super.ru вчера в 03:28
Общество

В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
РБК вчера в 22:00
Экономика

Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод

Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.
Деловая газета. Юг 02:04
Общество

Суд в Лондоне разрешил «Восточному» судиться с Калви в России

Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне признал право банка «Восточный» вести в России разбирательства против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и кипрской структуры Evison Holdings, сообщил РБК со ссылкой на решение суда от 31 октября.
Коммерсантъ 02:52
Происшествия

Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Газета.Ru 02:15
Политика

В Севастополе задержали украинскую шпионку

В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
BFM.ru 02:46
Политика

Президент Чехии выступил против памятника генералу Власову в Праге

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал планы муниципальных властей Праги установить в памятник генералу Власову.
Российская газета 00:36
Технологии

ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы

Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика

В Мосгордуме сорвалось заседание «круглого стола», посвящённого преследованию оппозиции

Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила со ссылкой на Шувалову, что заявка на проведения "круглого стола" была отозвана в последний момент лидером фракции КПРФ.
Эхо Москвы 03:01
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

RT на русском вчера в 18:51
Общество

В Курганской области ремонтируют больше детских садов, чем строят

В Курганской области приоритетными в 2020 году остаются ремонты школ и детских садов. Строительство новых объектов немногочисленно.
REGNUM 27 ноября в 11:00
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
RT на русском вчера в 03:29
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Энергетика

«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»

"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
РИА Новости 03:24
Экономика

Германия признана страной с наибольшим финансовым благополучием в ЕС

Среди всех стран Евросоюза Германия обладает признаками наибольшего финансового благополучия, говорится в исследовании шведской компании Intrum AB.
REGNUM вчера в 21:35
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Известия вчера в 12:09
Общество

Российский бизнес считает, что сейчас вести бизнес сложнее, чем в 90-х

Фото: Global Look Press © Thielmann, G. 52% бывших и действующих российских предпринимателей считают, что в 90-х вести бизнес в России было легче, чем сейчас, сообщает РБК.
Газета Малый бизнес вчера в 14:02
Политика

Россия и Украина провели переговоры по газу

Делегации России и Украины провели переговоры в Вене, в ходе которых стороны обсудили в том числе претензии по газовым вопросам, сообщили в министерстве энергетики РФ.
REGNUM 00:18
Транспорт

В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД

Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 23:31
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости 26 ноября в 15:34
Общество

В Сети опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Всем привычные плацкартные вагоны скоро исчезнут вместе с проблемой «торчащих ног».
OAnews 27 ноября в 10:47
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Происшествия

Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой

Интерфакс вчера в 23:51
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости вчера в 09:46
Общество

На Сицилии распродают дома за один евро

Дом можно приобрести за один евро, при условии, что покупатель может подтвердить возможность вложения в ремонт двух с половиной тысяч евро.
ФАН вчера в 21:06
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
РИА Новости вчера в 22:32
Происшествия

Экс-главу Кирова подозревают в получении взятки

Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова.
Вести.Ru 02:25
Политика

В МИДе рассказали об угрозе размещения США РСМД в северных широтах

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) возникает реальная перспектива размещения таких ракет Вашингтоном в северных широтах.
Известия 02:32
Общество

Маркировка духов и шин станет обязательной

Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Российская газета вчера в 16:01
Как работают Яндекс.Новости?
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