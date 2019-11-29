Общество
ИзвестияВ России запретят расплачиваться биткоинами
Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
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с чего всё началось
В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.Известиявчера в 16:01
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Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Политика
ДНР приняла закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Наука
Травяной чай отлично помогает крепкому сну – Медики
Как утверждают медики, травяной чай в некоторых своих разновидностях обладает также и отличным снотворным эффектом.
Общество
Уральским школьникам пришлось на морозе 40 минут ждать Шипулина
Уральским школьникам пришлось на морозе 40 минут ждать Шипулина Депутат Госдумы открывал в Краснотурьинске недостроенный стадион.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Общество
Правительство ввело новые льготы для жителей российских сёл
Правительство ввело новые льготы для жителей российских сел.
Политика
Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан
Ранее сообщалось, что МИД Чехии ждет официальных объяснений от РФ, почему чешский самолет не пустили на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва — Казань.
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Политика
Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
Политика
Глава НСЖУ рассказал, что нужно делать со свободой слова на Украине
Глава Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя слова депутата от «Слуги народа» и бывшей журналистки телеканала «1+1» Ольги Василевской-Смаглюк о необходимости приглушить свободу слова на Украине, заявил, что «глушить» нужно атаки на СМИ.
Общество
Разрешение для «Северного потока-2» обжаловали
Разрешение Дании на прокладку газопровода «Северный поток-2» в своих водах обжаловали.
Музыка
Данко предложил судить за измену пригласивших Ротару в Россию
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Авто
Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа
На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Общество
Савченко высмеяли за платье с откровенным разрезом
Происшествия
В канализации Петербурга нашли сильный яд
Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека.
Музыка
Maruv выпустила музыкальный сериал по следам украинской книжки
Украинская певица, композитор и продюсер Maruv выпустила новый мини-альбом "Hellcat Story" 29 ноября 2019 года.
Происшествия
В Псковской области перевернулся автобус с детьми
В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковской пришлось усилить охрану сына из-за угроз
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко после угроз в адрес сына усилили охрану, передает издание "Дни.ру".
Политика
Климкин предложил украинцам отказаться от техники Apple из-за Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил гражданам своей страны бойкотировать Apple.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
Политика
США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко
Автоспорт
Сироткин может заменить Рассела на «Гран-при Абу-Даби»
Российский гонщик Сергей Сироткин может заменить Джорджа Рассела в составе «Уильямса» после первой практики на «Гран-при Абу-Даби», утверждает Autosport.
Гаджеты
Microsoft признала проблему во всех версиях Windows 10
В компании Microsoft признали проблему, которая является общей для всех версий Windows 10. Об этом сообщается на странице поддержки системы.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери
Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России.