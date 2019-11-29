Общество

ИзвестияИзвестияВ России запретят расплачиваться биткоинами

Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
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с чего всё началось

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В России запретят использовать криптовалюту как платежное средство

РБК02:17

В России могут запретить расплачиваться криптовалютой

Телеканал 360°вчера в 21:07

Россиянам запретят расплачиваться биткоинами

URA.Ruвчера в 17:47

В России задумались о запрете биткоинов

Lenta.ruвчера в 18:23

СМИ: Банк России предложил запретить расплачиваться биткоинами за покупки

Life.ruвчера в 17:50

В России запретят расплачиваться биткоинами, выяснили СМИ

Газета.Ruвчера в 20:25

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

Известиявчера в 16:01
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Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Политика

ДНР приняла закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
РИА Новости 04:41
Наука

Травяной чай отлично помогает крепкому сну – Медики

Как утверждают медики, травяной чай в некоторых своих разновидностях обладает также и отличным снотворным эффектом.
HotGeo вчера в 09:14
Общество

Уральским школьникам пришлось на морозе 40 минут ждать Шипулина

Уральским школьникам пришлось на морозе 40 минут ждать Шипулина Депутат Госдумы открывал в Краснотурьинске недостроенный стадион.
Екатеринбург-ТВ 04:34
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Общество

Правительство ввело новые льготы для жителей российских сёл

Правительство ввело новые льготы для жителей российских сел.
Kazanfirst.ru 01:43
Политика

Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан

Ранее сообщалось, что МИД Чехии ждет официальных объяснений от РФ, почему чешский самолет не пустили на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва — Казань.
Inkazan 01:47
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета вчера в 16:20
Политика

Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
ТАСС 06:32
Политика

Глава НСЖУ рассказал, что нужно делать со свободой слова на Украине

Глава Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя слова депутата от «Слуги народа» и бывшей журналистки телеканала «1+1» Ольги Василевской-Смаглюк о необходимости приглушить свободу слова на Украине, заявил, что «глушить» нужно атаки на СМИ.
Украина.ру 05:40
Общество

Разрешение для «Северного потока-2» обжаловали

Разрешение Дании на прокладку газопровода «Северный поток-2» в своих водах обжаловали.
Lenta.ru 07:03
Музыка

Данко предложил судить за измену пригласивших Ротару в Россию

Культуромания 04:43
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт 02:16
Авто

Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа

На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Автоновости дня 27 ноября в 07:01
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Общество

Савченко высмеяли за платье с откровенным разрезом

Взгляд.ру 06:30
Происшествия

В канализации Петербурга нашли сильный яд

Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека.
Lenta.ru 06:05
Музыка

Maruv выпустила музыкальный сериал по следам украинской книжки

Украинская певица, композитор и продюсер Maruv выпустила новый мини-альбом "Hellcat Story" 29 ноября 2019 года.
ИА InterMedia 03:02
Происшествия

В Псковской области перевернулся автобус с детьми

В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Интерфакс 03:46
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковской пришлось усилить охрану сына из-за угроз

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко после угроз в адрес сына усилили охрану, передает издание "Дни.ру".
Газета.Ru 05:35
Политика

Климкин предложил украинцам отказаться от техники Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил гражданам своей страны бойкотировать Apple.
РБК 05:43
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
REGNUM 05:39
Политика

США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко

Российская газета 04:21
Автоспорт

Сироткин может заменить Рассела на «Гран-при Абу-Даби»

Российский гонщик Сергей Сироткин может заменить Джорджа Рассела в составе «Уильямса» после первой практики на «Гран-при Абу-Даби», утверждает Autosport.
Спорт-Экспресс 04:30
Гаджеты

Microsoft признала проблему во всех версиях Windows 10

В компании Microsoft признали проблему, которая является общей для всех версий Windows 10. Об этом сообщается на странице поддержки системы.
3DNews 03:05
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском вчера в 12:15
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

РИА Новости 04:54
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери

Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России.
Рамблер 27 ноября в 14:45
Как работают Яндекс.Новости?
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