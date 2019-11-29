Общество

URA.RuURA.RuРоссиянам запретят расплачиваться биткоинами

В России хотят запретить гражданам использовать криптовалюты для оплаты покупок. Соответствующие предложения сейчас активно готовят Центробанк РФ и Росфинмониторинг. Сейчас виртуальные деньги (в первую очередь, биткоины) довольно активно используются для оплаты услуг физлицами в определенных нишах.
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с чего всё началось

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В России запретят использовать криптовалюту как платежное средство

РБК02:17

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

Известиявчера в 16:01

В России запретят расплачиваться биткоинами, выяснили СМИ

Газета.Ruвчера в 20:25

В России задумались о запрете биткоинов

Lenta.ruвчера в 18:23

СМИ: Банк России предложил запретить расплачиваться биткоинами за покупки

Life.ruвчера в 17:50

Россиянам запретят расплачиваться биткоинами

URA.Ruвчера в 17:47

В России могут запретить расплачиваться криптовалютой

Телеканал 360°вчера в 21:07
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Политика

В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Известия 04:27
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Известия вчера в 16:22
Здоровье

Употребление снюса связали с развитием онкологии

Употребление снюса — табачного продукта для рассасывания — увеличивает риск сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических заболеваний, заявил агентству «Москва» главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Депздрава Евгений Брюн.
Rambler News Service 03:28
Общество

Михалков судится с Роспатентом из-за святого Бесогона

Компания известного кинорежиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон» судится с Роспатентом из-за святого Никиты Бесогона.
Радио Комсомольская правда 04:43
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Общество

Светящийся объект в небе над Челябинском может оказаться ракетой

Неопознанный объект, замеченный вечером 28 ноября над Челябинском, может оказаться ракетой министерства обороны РФ.
АиФ Челябинск вчера в 12:10
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости вчера в 09:46
Общество

Суд Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал на своей странице в Facebook решение суда Швеции, который поддержал постановление Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом".
Газета.Ru 27 ноября в 06:18
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

РБК 03:29
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

Басманный суд Москвы до конца января арестовал участника несогласованной акции 27 июля в Москве Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:54
Спорт

Лыжные гонки. Полторанин дисквалифицирован на четыре года за допинг

Международная федерация лыжного спорта дисквалифицировала на четыре года Алексея Полторанина из Казахстана.
Bookmaker-ratings.ru 04:52
Политика

Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
RT на русском 04:24
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия вчера в 17:44
Кино

Появилась информация о сюжете сиквела «Маски»

REGNUM вчера в 14:55
Здоровье

Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака

В феврале этого года Михаил Каабак и Надежда Бабенко договорились с НЦЗД о расширении действовавшей тогда программы трансплантации почек у детей с четырех до 40 операций в год.
Новые Известия вчера в 01:13
Общество

Раскрыты подробности первого разговора устроившего бойню солдата с отцом

Отец расстрелявшего сослуживцев в военной части в Забайкалье солдата Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о том, как прошла его первая встреча с сыном в следственном изоляторе (СИЗО).
Lenta.ru 03:56
Общество

Губернатор признался, что «красть в Курганской области больше нечего»

Губернатор Зауралья Вадим Шумков признался в том, что «красть в Курганской области больше нечего».
9111.ru 27 ноября в 08:27
Общество

Завершено строительство моста через Амур в Китай

Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:10
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Политика

Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.
RT на русском вчера в 14:08
Футбол

Карпин объяснил последние неудачи ФК «Ростов»

Rostov gazeta вчера в 23:44
Происшествия

В Псковской области перевернулся автобус с детьми

В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Интерфакс 03:46
Единоборства

«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости вчера в 16:07
Футбол

«Арсенал» выдал худшую серию за 27 лет

Лондонский «Арсенал» впервые за 27 лет не смог победить в семи матчах подряд во всех турнирах. Об этом сообщается в Twitter OptaJoe.
Lenta.ru 03:06
Футбол

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия по итогам матчей пятого тура розыгрыша Лиги Европы увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
РБК 00:52
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

Начальник пресс-службы столичного управления МВД полковник Юрий Титов покидает свой пост. Об этом сообщил РБК источник в УМВД Москвы.
РБК 04:51
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Космос

В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.
РЕН ТВ 27 ноября в 03:55
Космос

Пыльные бури уносят воду с Марса

Астрономы изучили пылевые башни – впечатляющие структуры, поднимающиеся на десятки километров над поверхностью Красной планеты и особенно устойчивые во время всепланетных пыльных бурь.
Вести.Наука 27 ноября в 06:08
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