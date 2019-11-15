В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.

с чего всё началось

Как известно, сегодня цифровыми деньгами расплачиваться не запрещено, но и не разрешено.

Политика Путин и Зеленский могут обсудить газовый вопрос в Париже Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров во время встречи «нормандской четверки» в Париже, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.

Космос Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.

Политика Столтенберг назвал Россию стратегическим вызовом для НАТО Союзники по Североатлантическому альянсу видят стратегический вызов со стороны России, а не непосредственную угрозу, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам в пятницу.

Авто Появилась фотография Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce Первое поколение Hongqi H7 построено на базе японской Toyota, автомобиль показали в 2012 году, рестайлинг произошел спустя четыре года, но серьезными эти обновления назвать нельзя.

Культура Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.

Общество Сельские жители РФ смогут брать льготные кредиты на улучшение домов С 2020 года банки предоставят возможность российским жителям сел получать льготные кредиты на заемные средства на ремонт, а также проведение электро - и водоснабжения.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Политика Украинское посольство пожаловалось на Apple в Госдеп из-за Крыма Украинское посольство в США пожаловалось в Госдепартамент страны из-за того, что Apple начала отмечать Крым и Севастополь как территорию России в своих сервисах.