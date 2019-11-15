Общество
Газета.RuВ России запретят расплачиваться биткоинами, выяснили СМИ
Как известно, сегодня цифровыми деньгами расплачиваться не запрещено, но и не разрешено.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Политика
Путин и Зеленский могут обсудить газовый вопрос в Париже
Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров во время встречи «нормандской четверки» в Париже, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай
В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Футбол
Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Политика
Столтенберг назвал Россию стратегическим вызовом для НАТО
Союзники по Североатлантическому альянсу видят стратегический вызов со стороны России, а не непосредственную угрозу, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам в пятницу.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Авто
Появилась фотография Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce
Первое поколение Hongqi H7 построено на базе японской Toyota, автомобиль показали в 2012 году, рестайлинг произошел спустя четыре года, но серьезными эти обновления назвать нельзя.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
Общество
Сельские жители РФ смогут брать льготные кредиты на улучшение домов
С 2020 года банки предоставят возможность российским жителям сел получать льготные кредиты на заемные средства на ремонт, а также проведение электро - и водоснабжения.
Происшествия
Сыктывкарский педофил, пристававший к школьнице, попал на видео
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Совфед опубликовал законопроект о профилактике домашнего насилия
Базовый законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" опубликован в пятницу на сайте Совета Федерации.
Общество
«Дочка» РЖД решила «проблему торчащих ног» для пассажиров плацкарта
Федеральная пассажирская компания — "дочка" РЖД – показала три варианта новейших плацкартных вагонов, которые будут максимально комфортными, способствующими приватности, а к тому же решат "проблему торчащих ног".
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
Украинское посольство пожаловалось на Apple в Госдеп из-за Крыма
Украинское посольство в США пожаловалось в Госдепартамент страны из-за того, что Apple начала отмечать Крым и Севастополь как территорию России в своих сервисах.
Кино
Появилась информация о сюжете сиквела «Маски»
Происшествия
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве покинет пост
Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов оставит свой пост, чтобы приступить к другой работе.
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Происшествия
В Москве и Петербурге второй день подряд эвакуировали суды
Из-за угрозы минирования в столице эвакуировали пять районных судов, а в Петербурге — четыре районных суда и городской суд.
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Музыка
Maruv выпустила музыкальный сериал по следам украинской книжки
Украинская певица, композитор и продюсер Maruv выпустила новый мини-альбом "Hellcat Story" 29 ноября 2019 года.