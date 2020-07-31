Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

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Политика Владимир Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС «Балхаш» Президент РФ Владимир Путин подписал закон, денонсирующий соглашение с Казахстаном от 2 декабря 2014 года о передаче узла «Балхаш» в российскую систему предупреждения о ракетном нападении.