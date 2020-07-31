Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о регулировании криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известия10:30

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русском10:30

Путин запретил расплачиваться в России криптовалютой

Московский Комсомолец10:23

Путин подписал первый в РФ закон о криптовалюте

Газета.Ru10:26

Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАСС10:14

Закон о криптовалюте в России был подписан Владимиром Путиным

Комсомольская правда10:12

В России запретят расплачиваться криптовалютами

РИА Новости10:14
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Общество

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Газета.Ru 08:06
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Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru вчера в 01:37
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Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
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Общество

Режим повышенной готовности в Мурманской области продлен до 1 сентября

Режим повышенной готовности в Мурманской области продлен до 1 сентября.
Российская газета 05:36
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Общество

Путин подписал закон о выходном дне для прохождения диспансеризации

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому работники старше 40 лет получат право на один выходной день для прохождения диспансеризации.
ТВ Центр 08:19
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
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Происшествия

Вдова рэпера Энди Картрайта раскрыла новые детали расчленения мужа

Lenta.ru 10:28
Общество

Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

Актер Сергей Гармаш покидает театр «Современник», где работал с 1984 года, сообщает «Московский комсомолец».
Коммерсантъ 10:25
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Политика

Путин подписал закон, регламентирующий публикацию материалов о ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, не допускающий публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства.
Интерфакс 09:18
Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
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Происшествия

СК возбудил дело о взятке против депутата заксобрания Петербурга

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против депутата законодательного собрания города Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина.
РБК вчера в 13:26
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Общество

В Оренбуржье с 3 августа возобновляется работа фитнес-центров

К работе спортивные залы смогут приступить с 3 августа.
Prooren.ru 09:51
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гриппа из-за коронавируса

Новые штаммы гриппа ожидаются во время предстоящего эпидсезона в России.
НИА Нижний Новгород 02:08
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Политика

МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии

В МИД РФ считают, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 россиян "не выдерживает никакой критики".
Инфорос 02:43
1,2K
Общество

В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией

«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
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Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых

В Петрозаводске в частном пансионате для пожилых "Малина" зафиксирована вспышка коронавируса среди персонала и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Интерфакс 08:15
Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
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Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля

В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
36
Общество

Ношение масок в вузах станет обязательным в новом учебном году

В новом учебном году ношение медицинских масок в вузах станет обязательным.
Известия 09:49
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Футбол

«Зенит» продлил контракт с 36-летним Жирковым до конца сезона

РИА Новости 10:20
Политика

Владимир Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС «Балхаш»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, денонсирующий соглашение с Казахстаном от 2 декабря 2014 года о передаче узла «Балхаш» в российскую систему предупреждения о ракетном нападении.
News.ru 08:18
Футбол

Кокорин прокомментировал слухи о переходе в ФК «Спартак»

МК-Спорт 05:42
Происшествия

Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области

РИА Новости 09:31
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Авто

Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

Стоит ожидать, что готовящиеся изменения увеличат среднюю стоимость ремонта в 7-10 раз.
Evo-rus.com 09:25
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Экономика

Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян

Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
2,4K
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
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Происшествия

Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru вчера в 22:16
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