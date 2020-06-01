Экономика
REGNUMВ России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса
Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России. Запустить спецпрограмму предложил президент России Владимир Путин.
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Политика
Глава МИД Украины анонсировал новую встречу «нормандской четверки»
Новая встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) состоится в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Известия 07:34
Политика
МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США
Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 13:54
Общество
Родной дом Гитлера перестроят в полицейский участок
МВД Австрии в 2019 году объявило, что выплатило бывшей владелице дома за экспроприацию в пользу государства отступные в размере €812 тыс. и решило перестроить здание в полицейский участок.
ТАСС 09:30
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какую погоду стоит ожидать в июне.
Lenta.ru 31 мая в 19:31
Происшествия
На Петровке, 38 начались задержания пикетчиков против полицейского насилия
Коммерсантъ 13:17
Общество
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС 11:07
Общество
Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
Коммерсантъ 06:04
Общество
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
Общество
Собянин надеется, что вакцина от коронавируса появится в Москве осенью
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что столица получит первые партии вакцины от коронавирусной инфекции осенью текущего года.
ТАСС 13:57
Финансы
Экономисты спрогнозировали изменение курса рубля
Начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук спрогнозировал, что российская валюта вырастет до 65 за доллар, однако к осени снова ослабнет.
Газета.Ru 13:11
Здоровье
Прокурор рассказал о «смещении акцентов» в проверках Роспотребнадзора
По словам прокурора области Сергея Филипенко, проверки показали, что в ряде медучреждений несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку санитарные предписания не выполняются, лицам с диагнозом "внебольничная пневмония", людям старше 65 лет и контактным с инфекцией медработникам тестирования не проводятся.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:45
Футбол
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
Общество
Коронавирус обнаружен у 500 российских журналистов
Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин назвал число российских журналистов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:05
Общество
Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
Журналист the Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса и рассказал о ее неприятном побочном эффекте.
РИА Новости 12:57
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Общество
Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов
Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
Российская газета 12:51
Общество
Музеи в России могут открыться в середине июля
"Кинотеатры в середине июля смогут заработать", - сказал Чернышенко на брифинге во вторник.
Интерфакс 06:17
Политика
В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7
США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
Автоспорт
Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона
Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
Советский спорт 05:46
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в мае в России упали на 42%
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей LADA по итогам мая, второго месяца работы в условиях эпидемиологических ограничений, составили 16 663 единицы.
Автоновости дня 05:10
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери
Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото дочери.
Экспресс газета 03:38
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе. Авторы — депутаты столичного парламента, пишет ТАСС.
BFM.ru 11:18
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Культура
Долгожданная премьера сериала «Чики» выйдет 4 июня в Wink
Премьера сериала Чики с Ириной Горбачевой в главной роли состоится 4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink.
Vologda-poisk.ru вчера в 06:41
Футбол
Николич рассказал, когда сможет приступить к работе с «Локомотивом»
Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, когда сможет приступить к работе в московском клубе.
Sport24.ru 13:50
Происшествия
Белые американцы встали на колени и извинились за годы расизма
Lenta.ru вчера в 10:43
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05