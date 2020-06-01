Экономика

REGNUMREGNUMВ России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса

Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России. Запустить спецпрограмму предложил президент России Владимир Путин.
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В России стартует программа льготного кредитования для поддержки предприятий

Вести.Ru31 мая в 22:20

В России придумали еще один способ поддержать бизнес

Lenta.ru09:15

Все будет штатно

Российская газетавчера в 11:54

В России начала действовать национальная кредитная поддержка бизнеса

ИА Красная Весна31 мая в 23:35

В России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса

REGNUM10:57

Программа кредитования под 2% для поддержки предприятий запускается в России

ТАСС31 мая в 17:10

Российские банки начинают выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости

ПРАЙМ31 мая в 17:00
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Охлобыстин пошутил про защищающего «артистов без трусов» Пригожина

РИА Новости 14:06
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Общество

Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео

Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян снял видео о том, как он защищал ресторан от погромщиков и протестующих.
РИА Новости 14:43
1K
Общество

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

В Москве запустили сервис, информирующий о сезонном отключении горячей воды в городе.
РИА Новости 11:01
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Политика

Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в США

Президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в некоторых города страны минувшей ночью.
Piter.tv 11:12
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Авто

АвтоВАЗ разрабатывает новые двигатели для Lada

Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме.
Автоновости дня 02:39
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Футбол

Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы

39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News 07:45
Общество

В Ростовской области сняли ряд ограничений

Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года.
REGNUM 10:30
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Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере города.
ТАСС 16:02
Общество

В России выработают новые требования к общежитиям вузов

Министерство науки и высшего образования России выработает новые требования к университетским общежитиям в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 16:15
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Здоровье

Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
RT на русском 15:38
8
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
10K
Происшествия

Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

РБК 15:04
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Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
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Политика

МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 13:54
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
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Политика

Белый дом заподозрил Россию и Китай в причастности к беспорядкам в США

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью ABC заявил, что некоторые страны, в том числе Китай, Иран и Россия, воспользовались в своих целях массовыми беспорядками, поводом для которых стала гибель чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда при аресте.
Фергана 31 мая в 21:35
1,9K
Политика

В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы

Российская газета 05:08
179
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений.
News.ru 04:40
22
Общество

Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
49
Политика

Турция заявила о совместной с Россией разработке вакцины от COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о сотрудничестве страны с Россией в вопросе разработки вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.
Газета.Ru 14:43
6
Общество

В МВД Украины заявили о пропаже 2,7 тысячи вагонов зерна в Госрезерве

Почти 2,7 тысячи вагонов зерна на сумму более 29,7 миллиона долларов пропало со складов государственного агентства резерва Украины, сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.
РИА Новости 04:28
15
Гаджеты

Обновление iOS сломало iPhone и iPad

В некоторых случаях обновление iOS 13.5 буквально «ломало» смартфоны, что приводило к постоянным перезагрузкам устройства.
Evo-rus.com 14:57
5
Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru 31 мая в 18:39
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
355
Общество

Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
3K
Общество

Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня

CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру 14:34
Армия и оружие

Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в рамках операции «Гнев вулкана» зачистило от членов незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара ряд стратегических точек в районе военной базы Йермук.
Lenta.ru 10:02
24
Футбол

Эдер может остаться в «Локомотиве»

Спорт-Экспресс 15:05
Наука

Коронавирус успешно размножился в клетках сердца

Немецкие молекулярные биологи подтвердили, что коронавирус нового типа может проникать в клетки сердца человека, а также выяснили, что он может размножаться в них и вызывать сбои в сердцебиении.
ТАСС Наука 06:27
14
Как работают Яндекс.Новости?
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