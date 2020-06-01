Экономика
REGNUMВ России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса
Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России. Запустить спецпрограмму предложил президент России Владимир Путин.
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Политика
ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru вчера в 10:54
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в субботу
Популярная механика вчера в 05:26
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости вчера в 06:22
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Общество
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru вчера в 14:15
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали.
Российская газета вчера в 22:41
Экономика
Завадский — РБК: «С иностранным акционером „Смешарики“ не станут другими»
При иностранном акционере "Смешарики" в России не заговорят на другом языке, не станут другими.
РБК 00:00
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe получил смелый дизайн
Компания Hyundai официально представила обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe.
Новые автомобили 01:42
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета вчера в 06:08
Шоу-бизнес
Анна Седокова не сдержала слёз, говоря о первом разводе и семье
Газета Metro вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала подросшую дочь
В своем микроблоге на платформе Instagram знаменитость выложила публикацию, к которой прикрепила фотографию, решив показать свою подросшую дочь Амелию.
Bimru.ru вчера в 02:33
Армия и оружие
Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском
RT на русском 01:25
Общество
Онищенко не увидел необходимости в тотальной вакцинации
Бывший глава Роспотребнадзора, ученый Геннадий Онищенко заявил на телеканале «Звезда», что не видит надобности в обязательной вакцинации от коронавируса для всех граждан.
Южный Федеральный 01:05
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс вчера в 08:49
Армия и оружие
Российские ЗРК «Бук» защитят авиабазу Хафтара от турецких F-16
Военное обозрение вчера в 22:37
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru вчера в 13:56
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в «наживе на деградации»
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина снова нелестно высказалась о своей матери.
News.ru 00:21
Общество
Обездвиженная москвичка подала иск за штрафы на выход из дома
11 мая, указывается в заявлении в суд, она получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. В течение трех дней истица пыталась сообщить, что она "физически не могла выйти из дома", в департамент здравоохранения Москвы, Роспотребнадзор, Главконтроль и департамент информационных технологий Москвы.
Ведомости 00:08
Здоровье
Минздрав РФ одобрил первый российский препарат от коронавируса
Первой компанией в России, сумевшей воспроизвести препарат, стал ХимРар, проект был поддержан РФПИ.
Российская газета 31 мая в 02:19
Наука
На планете определен регион с самым чистым воздухом
МедиаПоток вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о судьбе дочери Фёдора Бондарчука
Ксения Собчак решила рассказать, как себя чувствует дочь Фёдора Бондарчука.
News.ru 00:50
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий вчера в 02:08
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15