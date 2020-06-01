Экономика
REGNUMВ России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса
Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России. Запустить спецпрограмму предложил президент России Владимир Путин.
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Общество
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 14:15
Политика
Трамп заявил, что Байден «политически слаб»
Президенту США Дональду Трампу не понравились комментарии бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена по поводу беспорядков в стране.
Московский Комсомолец 17:18
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Международная жизнь вчера в 12:31
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Политика
Косачев назвал протесты в США общенациональной бедой
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в социальной сети Facebook во вторник назвал ситуацию с протестами в США, связанными с убийством в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, общенациональной бедой.
Парламентская газета 16:37
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Общество
Сервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве
Для жителей Москвы запустили сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом 2 июня сообщил сайт столичной мэрии.
Известия 18:54
Культура
Филипп Киркоров спел «песню простаты»
Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты".
Piter.tv 05:18
Происшествия
На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания
Акция связана с убийством жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии.
Эхо Москвы 12:31
Гаджеты
Apple заблокировала украденные iPhone во время погромов в США
За минувшие несколько суток из магазинов Apple Store украли несколько тысяч единиц техники.
Live24 11:56
Общество
В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты
ТАСС вчера в 16:18
Политика
Белый дом признал проблему расизма в США
Администрация президента США Дональда Трампа признала существование системного расизма в стране.
Lenta.ru 19:47
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Авто
АвтоВАЗ разрабатывает новые двигатели для Lada
Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме.
Автоновости дня 02:39
Футбол
«Удинезе» приобретет игрока «Ньюкасла», увеличив его зарплату в 30 раз
Уточняется, что в случае перехода зарплата Лонгстаффа увеличится в 30 раз и составит около £30 тыс. в неделю.
Газета.Ru 19:01
Общество
В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $39 впервые с марта
Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше $39 за баррель впервые с 11 марта.
Коммерсантъ 05:22
Политика
ЦИК представил образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Единоборства
Брат Нурмагомедова рассказал об улучшении состояния отца Хабиба
Двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов рассказал об улучшении состояния отца спортсмена.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 04:17
Авто
Внедорожник Lada 4x4 уходит из Европы
Как только все автомобили будут распроданы, модель окончательно уйдет с рынка.
Автоновости дня 12:45
Армия и оружие
Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»
Газета.Ru 19:59
Политика
Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
Космос
В кораблях Маска нашли заимствование у россиян
«Раньше космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — написал автор материала, указав, что россияне с самого начала отдавали предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей.
Lenta.ru 19:37
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06