Экономика

REGNUMREGNUMВ России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса

Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России. Запустить спецпрограмму предложил президент России Владимир Путин.
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В России придумали еще один способ поддержать бизнес

Lenta.ru09:15

Заявки на льготные кредиты под 2% за день подали более 400 бизнесменов Ставрополья

ТАСС07:42

В России стартует программа льготного кредитования для поддержки предприятий

Вести.Ru31 мая в 22:20

Утверждена субсидия для запуска программы льготного кредитования по ставке 2%

Ёлдашвчера в 05:42

В России начала действовать национальная кредитная поддержка бизнеса

ИА Красная Весна31 мая в 23:35

Все будет штатно

Российская газетавчера в 11:54

Российские банки начинают выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости

ПРАЙМ31 мая в 17:00
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Общество

Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Газета.Ru 07:54
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Технологии

Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг

Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
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Происшествия

В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС

Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
REGNUM вчера в 06:48
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Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
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Армия и оружие

Шойгу рассказал о планах Минобороны РФ по военным учениям в 2020 году

Период основных военных маневров российских войск выпадет на июль-сентябрь текущего года, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Экономика сегодня 06:52
Армия и оружие

В Генштабе ВС сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России

Газета.Ru вчера в 08:59
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Общество

«Прожорливые мыши» съели зерно госрезерва Украины

Пропажу почти 3 тысяч вагонов с зерном из государственного резерва Украины на сумму около 30 миллионов долларов в Киеве списали на "прожорливых мышей".
Российская газета 05:21
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Здоровье

Опрос показал удовлетворение трети россиян системой здравоохранения

В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup.
РБК 11:54
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Здоровье

Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача

Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
Финансы

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Порывай оценивает влияние на курс доллара от падения импорта и сокращения дивидендных выплат в 5 – 7 руб. Это сокращение продолжит оказывать поддерживающее влияние на рубль и в июне, говорит Донец.
РБК 01:00
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
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Экономика

Около 20% работающих россиян заявили о снижении зарплаты

Почти каждый пятый работающий по найму в России, или 19%, сообщили о снижении с начала апреля заработной платы и других выплат, как следует из опроса, проведенного по заказу Банка России в мае.
Вести.Ru 10:41
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Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
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Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
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Политика

ФСБ задержала украинского военного за пересечение границы в Крыму

Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военнослужащего за незаконное пересечение госграницы между Украиной и Россией.
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Политика

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
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Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам

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Корпус Thermaltake Tower 100 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX

Если в Tower 900 помещается плата размером до E-ATX, то корпус Tower 100 рассчитан только на платы типоразмера mini-ITX.
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Гаджеты

Составлен список самых мощных недорогих Android-смартфонов

По сути, командой AnTuTu был составлен список самых мощных недорогих Android-смартфонов.
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном

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Виновником гибели шестилетней девочки в Крыму оказался друг ее отца

Виновником гибели шестилетней девочки в Крыму оказался друг ее отца.
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«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

В другой престижной номинации «Лучший сериал года» победил проект Бориса Хлебникова «Шторм».
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Политика

Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны

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Юлия Ковальчук поделилась редким фото с подросшей дочерью

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В Иванове скончался 91-летний пациент с коронавирусом

В Иванове в горбольнице № 4 скончался 91-летний мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
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Опубликован график отключения горячей воды в Москве

В Москве запустили сервис, информирующий о сезонном отключении горячей воды в городе.
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Общество

В РФ может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты

По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев.
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Политика

Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
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В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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