Экономика

REGNUMREGNUMВ России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса

Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России. Запустить спецпрограмму предложил президент России Владимир Путин.
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Поддержка бизнеса в период эпидемии

Хакасиявчера в 23:48

В Бурятии на льготный кредит претендуют более 9,5 тысячи предпринимателей

REGNUM00:47

В России стартует программа льготного кредитования для поддержки предприятий

Вести.Ru31 мая в 22:20

Все будет штатно

Российская газета01 июня в 11:54

В России начала действовать национальная кредитная поддержка бизнеса

ИА Красная Весна31 мая в 23:35

Заявки на льготные кредиты под 2% за день подали более 400 бизнесменов Ставрополья

ТАССвчера в 07:42

Российские банки начинают выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости

ПРАЙМ31 мая в 17:00
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Армия и оружие

В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 02:53
Общество

В Подмосковье открылись салоны красоты, спа-салоны и бани

В Московской области открылись салоны красоты, сауны, спа-салоны, а также бани и душевые площадью до 400 квадратных метров.
РЕН ТВ вчера в 17:48
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Технологии

«Алиса» научилась рисовать картины по запросу пользователя

Голосовой помощник «Алиса» научился рисовать картины по запросу пользователя.
Игромания.ру вчера в 08:56
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Политика

ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.
РИА Новости 01:25
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 02:27
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Кино

Звезда «Гарри Поттера» Дэвид Тьюлис получил роль в «Аватаре-2»

Актуальные Новости 02:28
Общество

Минобороны начинает испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

Министерство обороны Российской Федерации отобрало добровольцев для участия в испытаниях вакцины от коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 03:16
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Наука

Раскрыта выживаемость коронавируса при жаре

Специалисты смоделировали разные температурные диапазоны и проверили выживаемость коронавируса при каждом из них: отрицательная температура, от 1 до 4, от 4 до 10, от 10 до 16 и более 16 градусов по Цельсию.
Lenta.ru вчера в 08:33
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Происшествия

Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек

Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали.
Российская газета вчера в 22:41
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Шоу-бизнес

Собчак рассказала о жизни «особенной» дочери Бондарчука

Теледива Ксения Собчак рассказала, что общая дочь Федора и Светланы Бондарчуков Варвара сейчас живет вместе с семьей в столице.
NewInform 03:05
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Дастин Порье: «В центре октагона Гэтжи создаст проблемы Хабибу»

Sports.ru 02:15
Общество

МЧС проверит системы оповещения с включением сирен по всей России

На октябрь 2020 года запланированы комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен.
RT на русском 02:37
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Происшествия

В Челябинской области сотрудник РЖД стал фигурантом уголовного дела

Челябинск, 2 июня 2020, 17:23 — REGNUM В Челябинской области сотрудник железной дороги и представители коммерческой фирмы стали фигурантами уголовных дел.
REGNUM вчера в 10:23
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Происшествия

В Красноярске обнаружили тело ребенка

В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
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Здоровье

Приближаемся к 2000: в Алтайском крае 67 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 01 июня в 01:43
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Общество

Названо время возобновления работы кинотеатров в России

Москва, 2 июня 2020, 21:08 — REGNUM Время возобновления работы кинотеатров в России назвал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 2 июня в ходе брифинга в правительстве РФ.
REGNUM вчера в 14:08
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Общество

Минобороны перенесло летние военные сборы студентов

Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 00:47
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Здоровье

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
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Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели в ряде американских штатов массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 16:02
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
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Киберспорт

Вышел тизер Godfall. Это — первая игра для PlayStation 5

Выпуск Godfall запланирован на конец 2020 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC.
Чемпионат вчера в 11:28
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса

Россию в 2020 – 2021 годах может покинуть около 10 – 15 тыс. IT-специалистов.
Коммерсантъ 00:20
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк разделят активы

Компании разделят «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». По данным The Bell, «Яндекс» выкупит у Сбербанка его 45% в «Яндекс.Маркете».
Ведомости вчера в 12:05
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Общество

За сутки в Кузбассе выявили более 25 новых пациентов с коронавирусом

Ранее сайт А42.RU сообщал, что на 1 июня в регионе выявили 44 новых случая заражения коронавирусом, из них 32 — в Новокузнецке.
Газета Кемерова 01 июня в 23:45
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
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