Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России. Запустить спецпрограмму предложил президент России Владимир Путин.

В России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса

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