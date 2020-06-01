Экономика
REGNUMВ России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса
Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России. Запустить спецпрограмму предложил президент России Владимир Путин.
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Армия и оружие
В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 02:53
Общество
В Подмосковье открылись салоны красоты, спа-салоны и бани
В Московской области открылись салоны красоты, сауны, спа-салоны, а также бани и душевые площадью до 400 квадратных метров.
РЕН ТВ вчера в 17:48
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Технологии
«Алиса» научилась рисовать картины по запросу пользователя
Голосовой помощник «Алиса» научился рисовать картины по запросу пользователя.
Игромания.ру вчера в 08:56
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.
РИА Новости 01:25
Кино
Звезда «Гарри Поттера» Дэвид Тьюлис получил роль в «Аватаре-2»
Актуальные Новости 02:28
Общество
Минобороны начинает испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
Министерство обороны Российской Федерации отобрало добровольцев для участия в испытаниях вакцины от коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 03:16
Наука
Раскрыта выживаемость коронавируса при жаре
Специалисты смоделировали разные температурные диапазоны и проверили выживаемость коронавируса при каждом из них: отрицательная температура, от 1 до 4, от 4 до 10, от 10 до 16 и более 16 градусов по Цельсию.
Lenta.ru вчера в 08:33
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали.
Российская газета вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о жизни «особенной» дочери Бондарчука
Теледива Ксения Собчак рассказала, что общая дочь Федора и Светланы Бондарчуков Варвара сейчас живет вместе с семьей в столице.
NewInform 03:05
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
МЧС проверит системы оповещения с включением сирен по всей России
На октябрь 2020 года запланированы комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен.
RT на русском 02:37
Происшествия
В Челябинской области сотрудник РЖД стал фигурантом уголовного дела
Челябинск, 2 июня 2020, 17:23 — REGNUM В Челябинской области сотрудник железной дороги и представители коммерческой фирмы стали фигурантами уголовных дел.
REGNUM вчера в 10:23
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Здоровье
Приближаемся к 2000: в Алтайском крае 67 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 01 июня в 01:43
Общество
Названо время возобновления работы кинотеатров в России
Москва, 2 июня 2020, 21:08 — REGNUM Время возобновления работы кинотеатров в России назвал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 2 июня в ходе брифинга в правительстве РФ.
REGNUM вчера в 14:08
Общество
Минобороны перенесло летние военные сборы студентов
Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 00:47
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели в ряде американских штатов массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 16:02
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Киберспорт
Вышел тизер Godfall. Это — первая игра для PlayStation 5
Выпуск Godfall запланирован на конец 2020 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC.
Чемпионат вчера в 11:28
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса
Россию в 2020 – 2021 годах может покинуть около 10 – 15 тыс. IT-специалистов.
Коммерсантъ 00:20
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк разделят активы
Компании разделят «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». По данным The Bell, «Яндекс» выкупит у Сбербанка его 45% в «Яндекс.Маркете».
Ведомости вчера в 12:05
Общество
За сутки в Кузбассе выявили более 25 новых пациентов с коронавирусом
Ранее сайт А42.RU сообщал, что на 1 июня в регионе выявили 44 новых случая заражения коронавирусом, из них 32 — в Новокузнецке.
Газета Кемерова 01 июня в 23:45
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12