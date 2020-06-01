Экономика
Mirmol.ruВ России стартовала программа льготного кредитования бизнеса
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций. Ставка кредита составит 2%, а суммарный объём выданных займов должен составить не менее 248 млрд рублей.
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Футбол
Ван Дейк рассказал, что написал завещание в 20 лет
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, как в 20 лет чуть не умер.
Спорт-Экспресс 00:22
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
В результате пожара в жилом доме в Петербурге погибли четыре человека
При пожаре в жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
RT на русском вчера в 21:40
Армия и оружие
Американские СМИ назвали полет B-1B «проблемой для российского флота»
РИА Новости вчера в 19:08
Общество
В институте Минобороны РФ успешно испытали вакцину от коронавируса
Москва, 3 июня 2020, 00:40 — REGNUM Специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ успешно завершили доклинические испытания вакцины от коронавируса на обезьянах и хомяках, сообщил 2 июня начальник института Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда».
REGNUM вчера в 17:40
Армия и оружие
Киев заявил о незаконности задержания военного ВСУ в российском Крыму
Задержание украинского военного в Крыму является незаконным, заявили в Вооруженных силах Украины (ВСУ) 2 июня на официальной странице командования десантно-штурмовых войск Украины в сети Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 17:14
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Порывай оценивает влияние на курс доллара от падения импорта и сокращения дивидендных выплат в 5 – 7 руб. Это сокращение продолжит оказывать поддерживающее влияние на рубль и в июне, говорит Донец.
РБК вчера в 01:00
Здоровье
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области
Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН 01 июня в 06:33
Музыка
Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн
Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb вчера в 19:56
Политика
В США хотят избавиться от ванадия из России и Китая
Американские производители ванадия утверждают, что промышленная политика Китая и России «искажает рынок», а импорт ванадия из этих стран представляет угрозу национальной безопасности США, так как ванадий используется в стратегических отраслях, в частности в авиастроении.
REGNUM вчера в 14:17
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru вчера в 08:00
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Политика
Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма
Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru вчера в 01:43
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс вчера в 11:48
Баскетбол
Центровой сборной Сербии Милутинов перешел в ЦСКА
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил на официальном сайте о подписании трехлетнего контракта с 25-летним центровым сборной Сербии Николой Милутиновым.
РБК вчера в 02:50
Общество
В семи населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
Кемерово, 3 июня 2020, 07:21 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за сутки выявлены в семи населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:21
Происшествия
Росгвардейцы застрелили екатеринбуржца, подозреваемого в краже обоев
По словам сотрудников, подбегает к ближайшим к выходу полкам с обоями, хватает четыре рулона и убегает.
Новые Известия 01 июня в 13:26
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM вчера в 04:37
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве
Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru 01 июня в 10:49
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа 01 июня в 14:09
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru вчера в 03:30
Авто
Nissan впервые показал конкурента Creta и Duster
32CARS.ru 01 июня в 07:52
Гаджеты
Очень дешевый 55-дюймовый телевизор Realme Smart TV подтвержден
iXBT.com вчера в 22:04
Экономика
Аналитики зафиксировали снижение расходов на ЖКХ в апреле в России
Траты на квартплату в апреле снизились в среднем на 14%. В то время как расходы на газ увеличились на 10%, а на электроэнергию — на 1%.
RT на русском вчера в 21:23
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05