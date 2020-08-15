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Газета.Ru
Газета.Ru

В России запустили производство вакцины от коронавируса

"Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России",- заявили в пресс-службе. Ранее российский лидер Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название "Спутник V".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России запустили производство вакцины от коронавируса

Минздрав сообщил о начале производства российской вакцины от COVID-19. Препарат разработан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19.
РИА Новости04:02
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Газета.Ru

В России запустили производство вакцины от коронавируса

Газета.Ru04:17
RT на русском

В России началось производство вакцины от коронавируса

RT на русском04:08
REGNUM

Минздрав: промышленное производство вакцины против COVID-19 началось

REGNUM04:25
РИА Новости

В России запустили производство вакцины от коронавируса

РИА Новости04:02
ТАСС

В России началось производство вакцины от коронавируса

ТАСС04:02
Вести.Ru

Запущено производство российской антикоронавирусной вакцины

Вести.Ru04:45
Lenta.ru

В России начали производство вакцины от коронавируса

Lenta.ru04:04

В Крыму сбившего троих детей водителя поместили под стражу

Джанкойский районный суд, удовлетворив ходатайство следователя Главного следственного управления СК по Крыму, заключил под стражу 34-летнего местного жителя, который вечером 13 августа на автомобиле ВАЗ 210774 в селе Новосельцево наехал на трех девочек, одна из которых погибла.
Российская газета04:23
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Глава Башкирии прокомментировал возможную опасность возвращения детей в школы с 1 сентября

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что сейчас перед системой здравоохранения республики стоят две задачи: постепенное возвращение в штатный режим лечения (насколько позволят условия эпидемии) и подготовка к новому учебному году.
UfaTime.ru02:20
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Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 09:28
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На Украине за сутки выявили 1847 случаев коронавируса

На Украине за сутки выявлено 1847 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 превысило 89 тыс. Об этом свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
RT на русском04:04

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
REGNUM02:28
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