В России запустили производство вакцины от коронавируса
Смотрите также
«Сын» Любови Успенской оказался ребенком Миланы Тюльпановой
Российские историки раскрыли правду о разгроме Красной армии под Варшавой
Близкие погибшего на акции протеста в Минске просят не устраивать митинг на его похоронах
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных
В Крыму сбившего троих детей водителя поместили под стражу
В Хабаровске прошла шестая субботняя акция в поддержку Фургала
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске
Новый клип Little Big разочаровал фанатов
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов, Лукашенко избран президентом
Лукашенко заявил о почти завершенном формировании нового правительства
Актер из «Властелина колец» потерял работу из-за возраста и пандемии
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса
Минздрав анонсировал публикацию исследований вакцины от коронавируса
Reuters: Вьетнам закупит российскую вакцину от коронавируса
Объявлены сроки массовой вакцинации от коронавируса в России
В России запустили производство вакцины от коронавируса
Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных
Лукашенко заявил о почти завершенном формировании нового правительства
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
В Крыму за сутки зафиксировали 51 случай заражения коронавирусом
Близкие погибшего на акции протеста в Минске просят не устраивать митинг на его похоронах
«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
В Хабаровске прошла шестая субботняя акция в поддержку Фургала
Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске
"Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России",- заявили в пресс-службе. Ранее российский лидер Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название "Спутник V".В источнике
С чего всё началось
В России запустили производство вакцины от коронавируса
Минздрав сообщил о начале производства российской вакцины от COVID-19. Препарат разработан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19.
РИА Новости04:02
Подробнее о событии