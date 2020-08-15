«Сын» Любови Успенской оказался ребенком Миланы Тюльпановой

На опубликованном Успенской видео было показано, как Любовь Залмановна обнимается с мальчиком так, как будто бы ей недавно передали в руки ребёнка, перешедшего под её опеку.