Общество
РИА НовостиВ России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
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Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Экономика
Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется вчера в 09:48
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
Здоровье
Куйвашев провел совещание по снятию ограничений в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание, посвященное смягчению ограничений, введенных в регионе.
Политсовет 07:32
Происшествия
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
RT на русском 05:28
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Общество
В Нижегородской области режим могут смягчить во второй декаде мая
В Нижегородской области условия режима повышенной готовности могут смягчить во второй декаде мая. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.
REGNUM 04:31
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Общество
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.
Интерфакс 09:18
Общество
Число безработных в России выросло почти вдвое
Число безработных в РФ к середине мая выросло в России почти вдвое, до более чем 1,4 млн человек.
ТАСС 11:20
Общество
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Общество
Организаторы «Бессмертного полка онлайн» рассказали о хакерских атаках
Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» передадут в Следственный комитет РФ список ip-адресов, с которых в День Победы были попытки отправить анкеты с фотографиями офицеров вермахта, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:33
Политика
В Госдуме ждут от FT объяснений в связи со статьей о числе жертв пандемии в России
Газета Financial Times должна пояснить, на основании каких данных был сделан вывод о том, что в России число скончавшихся от заболевания, вызванного коронавирусом, якобы на 70% выше официальных данных, в противном случае в отношении издания могут быть применены "определенные организационные меры".
ТАСС 10:23
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
Музыка
Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1 млн
Гитару Курта Кобейна, являвшегося лидером группы Nirvana, выставят на продажу со стартовой ценой в 1 миллион долларов.
Дни24 01:28
Происшествия
РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Происшествия
Фото: Фура столкнулась с двумя иномарками в Подмосковье, есть погибшие
В результате погибли два человека – мужчина и женщина, которые находились в Dodge. По информации РЕН ТВ, также есть еще один погибший.
РЕН ТВ 08:50
Происшествия
В Якутске возбудили уголовное дело против главы управления ветеринарии
Якутск, 12 мая 2020, 17:15 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении главы управления ветеринарии Якутска, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
REGNUM 10:15
Экономика
Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии
Каждый второй в России отмечает падение денежных доходов своей семьи из-за кризиса, вызванного последствиями эпидемии коронавируса и связанными с ней карантинными ограничениями, следует из результатов проведенного ЦСР всероссийского опроса населения (есть у РБК).
РБК 09:31
Политика
После 22 мая на Украине опять продлят карантин
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что текущий карантин, действующий в стране до 22 мая, будет продлен после этой даты.
Pravda.Ru 02:19
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Экономика
НБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине
Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.
RT на русском 11:06
Общество
ФАС уличила Альфа-банк в недобросовестной конкуренции
ФАС обнаружила признаки сокрытия сведений, необходимых для держателей карт, при проведенной проверке.
Политика Сегодня 10:34
Энергетика
Мир оказался на грани масштабной газовой войны
Катар, являющийся главным мировым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), может развязать масштабную газовую войну из-за снижения стоимости сырья на фоне падения спроса из-за коронавируса и роста мировых запасов после теплой зимы.
Lenta.ru 07:28
Общество
В Туле вводится обязательный масочный режим
Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM вчера в 05:44
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
РБК 06:50